Örnek No:55* T.C. İZMİR GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ 2024/1112 ESAS TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/11/2025 - 14:45

Bitiş Tarih ve Saati : 01/12/2025 - 14:45 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/12/2025 - 14:45

Bitiş Tarih ve Saati : 24/12/2025 - 14:45

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraadresi üzerindensayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.Özellikleri : İzmir İli, Bornova İlçesi, Erzene Mahallesi, 189 Ada, 82 Parsel, 29.415,00 m2 yüzölçümlü, Bodrum Katı Havi Beşer Katlı Bahçeli Kargir Apartman Nitelikli ana taşınmaz üzerinde 9 Nolu Blok, Zemin Kat, 2 Nolu Giriş, 2 Nolu Bağımsız bölüm numaralı MESKEN niteliğindekiAdresi : Evka 3 Mahallesi Cengiz Han Caddesi Adil Demir Sitesi No : 24/18 Zemin Kat Da: 2 Bornova / İZMİRYüzölçümü : 29.415 m2 ana taşınmaz üzerindeArsa Payı : 1/437İmar Durumu :189 Ada, 82 parsele ait Bornova Belediyesi tarafından düzenlenmiş 11.11.2024 tarih E-115.02.01-410236 sayılı imar durumu belgesine göre 1/1000 lik uygulama imar plan alanından KAKS :1,20 yapılaşma koşullu, Ayrık Nizam 8 Katlı, konut alanında kalmaktadır. Taşınmaza ait 08.12.1983 tarih 1/22/269 sayılı 9 nolu Blok için 2981 sayılı yasa kapsamında düzenlenmiş yapı ruhsatı ve yapı kullanma belgesi birlikte olduğu ve konu 9 Nolu Blok, tamamına ilişkin düzenlenmiş 28.06.1988 tarih 19/6/1sayılı yapı kullanma belgesi olduğu görülmüştür.Kıymeti : 3.000.000,00 TLKDV Oranı : %1Kaydındaki Şerhler: İrtifak : M:TEK GN MD LEHİNE 30 M2 LİK SAHADA DAİMİ İRTİFAK HAKKI TRAFO YERİ - 28/12/1982 TARİH, 220 YEVMİYELİ ve tapu kaydında bulunan diğer şerhler.

04/09/2025 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

