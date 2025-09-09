  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
Resmi İlan Örnek No:55* T.C. İZMİR GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ 2024/1112 ESAS TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/1112 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İzmir İli, Bornova İlçesi, Erzene Mahallesi, 189 Ada, 82 Parsel, 29.415,00 m2 yüzölçümlü, Bodrum Katı Havi Beşer Katlı Bahçeli Kargir Apartman Nitelikli ana taşınmaz üzerinde 9 Nolu Blok, Zemin Kat, 2 Nolu Giriş, 2 Nolu Bağımsız bölüm numaralı MESKEN niteliğindeki taşınmazın tamamı borçlu B.S. adına kayıtlı olup, tamamı satışa konudur.
Adresi : Evka 3 Mahallesi Cengiz Han Caddesi Adil Demir Sitesi No : 24/18 Zemin Kat Da: 2 Bornova / İZMİR
Yüzölçümü : 29.415 m2 ana taşınmaz üzerinde taşınmaz brüt 98 m2, net 78 m2 olduğu tespit edilmiştir.
Arsa Payı : 1/437
İmar Durumu :189 Ada, 82 parsele ait Bornova Belediyesi tarafından düzenlenmiş 11.11.2024 tarih E-115.02.01-410236 sayılı imar durumu belgesine göre 1/1000 lik uygulama imar plan alanından KAKS :1,20 yapılaşma koşullu, Ayrık Nizam 8 Katlı, konut alanında kalmaktadır. Taşınmaza ait 08.12.1983 tarih 1/22/269 sayılı 9 nolu Blok için 2981 sayılı yasa kapsamında düzenlenmiş yapı ruhsatı ve yapı kullanma belgesi birlikte olduğu ve konu 9 Nolu Blok, tamamına ilişkin düzenlenmiş 28.06.1988 tarih 19/6/1sayılı yapı kullanma belgesi olduğu görülmüştür.
Kıymeti : 3.000.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler: İrtifak : M:TEK GN MD LEHİNE 30 M2 LİK SAHADA DAİMİ İRTİFAK HAKKI TRAFO YERİ - 28/12/1982 TARİH, 220 YEVMİYELİ ve tapu kaydında bulunan diğer şerhler.
Artırma Bilgileri
1.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 24/11/2025 - 14:45
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 01/12/2025 - 14:45
2.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 17/12/2025 - 14:45
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 24/12/2025 - 14:45

04/09/2025 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02290271

#ilangovtr