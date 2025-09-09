Örnek No:55* T.C. İZMİR GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ 2025/492 ESAS TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/11/2025 - 14:50

Bitiş Tarih ve Saati : 05/12/2025 - 14:50 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/12/2025 - 14:50

Bitiş Tarih ve Saati : 30/12/2025 - 14:50

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraadresi üzerindensayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.Özellikleri :İzmir ili, Buca İlçesi, İnönü Mahallesinde, kat irtifaklı tapunun, 42176 ada, 6 parsel, 199,11 m² yüzölçümüne kayıtlı, Dört Katlı Betonarme Apartman ve Arsası Ana Gayrimenkulde kayıtlı, 5/15 (66,37 m²) arsa paylı, Zemin kat, 3 bağımsız bölüm nolu Dükkan niteliğindeki yerdir. İşyeri nitelikli taşınmazın 1/1Adresi : Göksu Mh., 679/39, No: 5A Buca / İZMİRYüzölçümü : 199,11 m2 ana taşınmaz üzerindeArsa Payı : 5/15İmar Durumu : Konu taşınmaz, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına göre; Konut Alanında kalmaktadır. Bitişik Nizam, 2 kat koşullu imar adasında yer almaktadır. İzmir İli, Karabağlar İlçesi, Osman Aksüner, Aşık Veysel ve Aydın Mahalleleri ile Buca İlçesi, Seyhan Mahallesi sınırları içerisinde kalan 191 ha'lık Riskli Alanda (Kentsel Dönüşüm Alanı) ve 06.06.2013 tarih ve 2013/4919 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile "Riskli Alan" ilan edilen ve 25.07.2013 tarih ve 28718 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren bölge içerisinde yer almadığı tespit edilmiştir.Kıymeti : 2.550.000,00 TLKDV Oranı : %20Kaydındaki Şerhler: Beyan: Yönetim Planı : 27/02/2009 - 02/03/2009 tarih, 1798 yevmiyeli. Beyan : Malik bizzat gelmeden tasarruf işlemi yapılamaz ve tapu kaydında bulunan diğer şerler.

04/09/2025 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02290277

