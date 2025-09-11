KUVVET DAĞITIM TESİSATI YAPTIRILACAKTIR

İhale Kayıt Numarası (İKN) : 2025/1329317

1- İdarenin 1.1. Adı : T.C DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TCDD) 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (İZMİR) 1.2. Adresi : TCDD 3. Bölge Müdürlüğü Alsancak Mahallesi KONAK/İZMİR KONAK/İZMİR 1.3. Telefon numarası : 02324643131 1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2.1. Tarih ve Saati : 01.10.2025 - 10:00 2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres : TCDD 3. Bölge Müdürlüğü Alsancak - İzmir

3.1. Adı : TCDD 3 BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MINTIKASINDA BULUNAN GAR VE İSTASYONLARIN KOMPANZASYON, TRAFO, JENERATÖR VE PANO İYİLEŞTİRMELERİNİN YAPILMASI 3.2. Niteliği, türü ve miktarı : Endüktif Yük Sürücü Röleler, Kompanzasyon Sistemi Takibi, Jeneratör Genel Bakimi, Trafo Genel Bakimi, Tedas Abonelik Islemleri Ve Proje Hazirlanmasi Ve Diger Isler

Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. 3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer : İzmir, Manisa, Balıkesir, Uşak, Aydın, Denizli 3.4. Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 180 (YüzSeksen) takvim günüdür. 3.5. İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 15 gün içinde

yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: 4.3.1. Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 70 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.3.1.1. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere kullanılan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ve 4734 sayılı Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicili müdürlükleri veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartların korunduğunu gösteren, e-forma uygun belgenin kullanılması zorunludur.

4.3.1.2. 4734 sayılı Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini tevsik eden belgelerin sunulması zorunludur.

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Asgari Oran Azami Oran Fiyat Dışı

Unsur Puanı 36 KV, 2-20 A, L=635 mm. O= 45 mm. O.G. SİGORTA PATRONLARI 0,164% 0,246% 0,1 36 KV, 30-40 A, L=635 mm. O= 45 mm. O.G. SİGORTA PATRONLARI 0,024% 0,036% 0,01 20 kVAr'a kadar Kuru tip koruyucusuz kompanzasyon kontaktörü 1,657% 2,485% 0,97 SVC Üç fazlı reaktif Güç Kontrol Rölesi En az 12 kademeli 2,378% 3,567% 1,4 SVC Üç fazlı reaktif Güç Kontrol Rölesi En az 18 kademeli 1,183% 1,774% 0,69 5kVAr (3x8A) .a kadar Endüktif Yük sürücü röleler 1,29% 1,935% 0,76 10kVAr (3x16A) .a kadar Endüktif Yük sürücü röleler 1,974% 2,961% 1,16 30kVAr (3x50A) .a kadar Endüktif Yük sürücü röleler 0,72% 1,081% 0,42 230V 3 kVAr.a kadar Şönt Reaktör 3,014% 4,521% 1,77 230V 5 kVAr.a kadar Şönt Reaktör 4,574% 6,861% 2,69 230V 7,5 kVAr.a kadar Şönt Reaktör 1,581% 2,371% 0,93 Ethernet Haberleşme Terminali röleler 2,162% 3,243% 1,27 GPRS Haberleşme Terminali röleler 2,312% 3,469% 1,36 En az 400 VAC (çalışma gerilimi), en az 0,5 kVAr (230 VAC'de) 1 Fazlı Kompanzasyon Kondansatörü 1,405% 2,108% 0,83 En az 400 VAC (çalışma gerilimi), en az 1 kVAr (230 VAC'de) 1 Fazlı Kompanzasyon Kondansatörü 1,094% 1,642% 0,64 En az 400 VAC (çalışma gerilimi), en az 1,5 kVAr (230 VAC'de) 1 Fazlı Kompanzasyon Kondansatörü 0,859% 1,288% 0,5 En az 440 VAC (çalışma gerilimi), en az 1 kVAr (400 VAC'de) 3 Fazlı Kompanzasyon Kondansatörü 0,516% 0,775% 0,3 En az 440 VAC (çalışma gerilimi), en az 2,5 kVAr (400 VAC'de) 3 Fazlı Kompanzasyon Kondansatörü 0,588% 0,881% 0,35 En az 440 VAC (çalışma gerilimi), en az 5 kVAr (400 VAC'de) 3 Fazlı Kompanzasyon Kondansatörü 0,712% 1,069% 0,42 En az 440 VAC (çalışma gerilimi), en az 10 kVAr (400 VAC'de) 3 Fazlı Kompanzasyon Kondansatörü 0,522% 0,783% 0,3 3 Faz akım (A) ve 3 faz gerilimi (V) ölçen multimetre 0,235% 0,353% 0,14 Akım ölçü trafosu 100 - 500/5 a. 0,659% 0,989% 0,39 Enerji analizörü (TS IEC 61554'e uygun) 0,826% 1,24% 0,49 3x25 ç/ 16 mm2 YAVŞV (NAYFY) tipi alüminyum iletkenli bir KV. yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi 1,76% 2,64% 1,03 3x35 sç/ 16 mm2 YAVŞV (NAYFY) tipi alüminyum iletkenli bir KV. yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi 2,836% 4,254% 1,67 3x50 sç/25 ç mm2 YAVŞV (NAYFY) tipi alüminyum iletkenli bir KV. yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi 1,077% 1,615% 0,63 3x70 sç/ 35 sç mm2 YAVŞV (NAYFY) tipi alüminyum iletkenli bir KV. yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi 2,224% 3,336% 1,31 KOMPANZASYON PANO BAKIMI 2,933% 4,399% 1,72 KOMPANZASYON SİSTEMİ TAKİBİ 4,223% 6,335% 2,48 200 kVA YA KADAR JENERATÖR GENEL BAKIMI 2,345% 3,517% 1,38 400 kVA YA KADAR JENERATÖR GENEL BAKIMI 0,577% 0,866% 0,34 500 kVA YA KADAR JENERATÖR GENEL BAKIMI 0,302% 0,454% 0,18 160 kVA YA KADAR TRAFO GENEL BAKIMI 1,095% 1,643% 0,64 400 kVA YA KADAR TRAFO GENEL BAKIMI 1,233% 1,85% 0,72 630 kVA YA KADAR TRAFO GENEL BAKIMI 1,513% 2,269% 0,89 1600 kVA YA KADAR TRAFO GENEL BAKIMI 0,386% 0,58% 0,23 TRAFO YAĞ TESTİ YAPILMASI 2,464% 3,695% 1,45 TRAFO YAĞ İLAVESİ YAPILMASI 13,96% 20,94% 8,2 ELEKTRİK İÇ TESİSLERİ DENETİM VE MUAYENE UYGUNLUK BELGESİ İÇİN KONTROL YAPILMASI 2,843% 4,264% 1,67 TEDAŞ ABONELİK İŞLEMLERİ VE PROJE HAZIRLANMASI 7,778% 11,667% 4,57

Fiyat Dışı Unsur Tanımı Fiyat Dışı

Unsur Puanı İstekliler D/III GRUBU İŞLER kapsamında aldıkları bir iş deneyim belgesi sunması halinde 3 puan alacaklardır. Zorunlu sunulması istenen iş deneyim belgesinin dışında, benzer iş deneyim puanı almak için ikinci bir iş deneyim belgesi sunulması durumunda; belge tutarı, teklif bedelinin %70 'ini sağlamasa bile D/III GRUBU işleri yapmış olma koşulunun sağlandığı iş deneyim belgesinin sunulmuş olması yeterlidir. (İş deneyim tutarının Elektrik Mühendisliği veya Elektrik-Elektronik Mühendisliği diplomasıyla sağlanarak, herhangi bir belge tutarlı D/III GRUBU işlerin yapıldığı iş deneyim belgesi sunulması durumunda da 3 puan alınır.) 3

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Asgari Oran Azami Oran Fiyat Dışı

Unsur Puanı 36 KV, 2-20 A, L=635 mm. O= 45 mm. O.G. SİGORTA PATRONLARI 0,163% 0,245% 0,1 36 KV, 30-40 A, L=635 mm. O= 45 mm. O.G. SİGORTA PATRONLARI 0,03% 0,045% 0,02 20 kVAr'a kadar Kuru tip koruyucusuz kompanzasyon kontaktörü 1,652% 2,478% 0,97 SVC Üç fazlı reaktif Güç Kontrol Rölesi En az 12 kademeli 2,371% 3,557% 1,39 SVC Üç fazlı reaktif Güç Kontrol Rölesi En az 18 kademeli 1,032% 1,548% 0,61 5kVAr (3x8A) .a kadar Endüktif Yük sürücü röleler 1,286% 1,929% 0,76 10kVAr (3x16A) .a kadar Endüktif Yük sürücü röleler 1,969% 2,953% 1,16 30kVAr (3x50A) .a kadar Endüktif Yük sürücü röleler 0,718% 1,078% 0,42 230V 3 kVAr.a kadar Şönt Reaktör 3,005% 4,508% 1,77 230V 5 kVAr.a kadar Şönt Reaktör 4,561% 6,841% 2,68 230V 7,5 kVAr.a kadar Şönt Reaktör 1,455% 2,182% 0,85 Ethernet Haberleşme Terminali röleler 2,156% 3,234% 1,27 GPRS Haberleşme Terminali röleler 2,306% 3,459% 1,35 En az 400 VAC (çalışma gerilimi), en az 0,5 kVAr (230 VAC'de) 1 Fazlı Kompanzasyon Kondansatörü 1,226% 1,839% 0,72 En az 400 VAC (çalışma gerilimi), en az 1 kVAr (230 VAC'de) 1 Fazlı Kompanzasyon Kondansatörü 1,091% 1,637% 0,64 En az 400 VAC (çalışma gerilimi), en az 1,5 kVAr (230 VAC'de) 1 Fazlı Kompanzasyon Kondansatörü 0,856% 1,285% 0,5 En az 440 VAC (çalışma gerilimi), en az 1 kVAr (400 VAC'de) 3 Fazlı Kompanzasyon Kondansatörü 0,515% 0,773% 0,3 En az 440 VAC (çalışma gerilimi), en az 2,5 kVAr (400 VAC'de) 3 Fazlı Kompanzasyon Kondansatörü 0,586% 0,879% 0,34 En az 440 VAC (çalışma gerilimi), en az 5 kVAr (400 VAC'de) 3 Fazlı Kompanzasyon Kondansatörü 0,71% 1,066% 0,42 En az 440 VAC (çalışma gerilimi), en az 10 kVAr (400 VAC'de) 3 Fazlı Kompanzasyon Kondansatörü 0,52% 0,78% 0,31 3 Faz akım (A) ve 3 faz gerilimi (V) ölçen multimetre 0,235% 0,352% 0,14 Akım ölçü trafosu 100 - 500/5 a. 0,657% 0,986% 0,39 Enerji analizörü (TS IEC 61554'e uygun) 0,824% 1,236% 0,48 3x25 ç/ 16 mm2 YAVŞV (NAYFY) tipi alüminyum iletkenli bir KV. yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi 1,755% 2,633% 1,03 3x35 sç/ 16 mm2 YAVŞV (NAYFY) tipi alüminyum iletkenli bir KV. yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi 2,828% 4,242% 1,66 3x50 sç/25 ç mm2 YAVŞV (NAYFY) tipi alüminyum iletkenli bir KV. yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi 1,342% 2,013% 0,79 3x70 sç/ 35 sç mm2 YAVŞV (NAYFY) tipi alüminyum iletkenli bir KV. yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi 2,047% 3,071% 1,2 KOMPANZASYON PANO BAKIMI 2,925% 4,387% 1,72 KOMPANZASYON SİSTEMİ TAKİBİ 4,211% 6,317% 2,47 200 kVA YA KADAR JENERATÖR GENEL BAKIMI 2,338% 3,507% 1,37 400 kVA YA KADAR JENERATÖR GENEL BAKIMI 0,863% 1,295% 0,51 500 kVA YA KADAR JENERATÖR GENEL BAKIMI 0,302% 0,452% 0,18 160 kVA YA KADAR TRAFO GENEL BAKIMI 1,092% 1,638% 0,64 400 kVA YA KADAR TRAFO GENEL BAKIMI 1,23% 1,845% 0,72 630 kVA YA KADAR TRAFO GENEL BAKIMI 1,509% 2,263% 0,89 1600 kVA YA KADAR TRAFO GENEL BAKIMI 0,385% 0,578% 0,23 TRAFO YAĞ TESTİ YAPILMASI 2,457% 3,685% 1,44 TRAFO YAĞ İLAVESİ YAPILMASI 13,921% 20,881% 8,18 ELEKTRİK İÇ TESİSLERİ DENETİM VE MUAYENE UYGUNLUK BELGESİ İÇİN KONTROL YAPILMASI 2,657% 3,986% 1,56 TEDAŞ ABONELİK İŞLEMLERİ VE PROJE HAZIRLANMASI 8,212% 12,318% 4,82

Fiyat Dışı Unsur Tanımı Fiyat Dışı

Unsur Puanı İstekliler D/III GRUBU İŞLER kapsamında aldıkları bir iş deneyim belgesi sunması halinde 3 puan alacaklardır. Zorunlu sunulması istenen iş deneyim belgesinin dışında, benzer iş deneyim puanı almak için ikinci bir iş deneyim belgesi sunulması durumunda; belge tutarı, teklif bedelinin %70 'ini sağlamasa bile D/III GRUBU işleri yapmış olma koşulunun sağlandığı iş deneyim belgesinin sunulmuş olması yeterlidir. (İş deneyim tutarının Elektrik Mühendisliği veya Elektrik-Elektronik Mühendisliği diplomasıyla sağlanarak, herhangi bir belge tutarlı D/III GRUBU işlerin yapıldığı iş deneyim belgesi sunulması durumunda da 3 puan alınır.) 3

TCDD 3 BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MINTIKASINDA BULUNAN GAR VE İSTASYONLARIN KOMPANZASYON, TRAFO, JENERATÖR VE PANO İYİLEŞTİRMELERİNİN YAPILMASI yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:2- İhalenin3- İhale konusu yapım işinin4- Katılım ve yeterlik kriterleri:4.1. Katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin istekliler tarafından e-teklif kapsamında sunulması gereken bilgi ve belgeler ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgi ve belgelere aşağıda yer verilmiştir:4.1.1. Teklif mektubu.4.1.2. Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren bilgi ve belgeler:4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgi ve belgeler.4.1.2.2. Vekâleten ihaleye katılma halinde vekile ilişkin bilgi ve belgeler.4.1.3. Geçici teminat.4.1.4 İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi.4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işe denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:4.4.1.Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinde yer alan D/III grubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir.4.4.2. Bu ihalede benzer işe denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:Elektrik MühendisliğiElektrik-Elektronik Mühendisliği5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.2. KısımHesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanıİsteklinin Toplam Puanı hesaplanırken;Toplam Puan = (Teklif Tam Puanı - (|Sınır Değer Üzerindeki İlk Geçerli Teklif Tutarı-Teklif Fiyatı| X Teklif Tam Puanı / Sınır Değer Üzerindeki İlk Geçerli Teklif Tutarı)) + Fiyat Dışı Unsur PuanıTeklif Fiyat Puanı:50Fiyat Dışı Unsur (FDU) Puanı:50Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: İsteklinin Teklifi ile Yaklaşık Maliyet Yapısının Birbiri ile Uyumu(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 47 )Aşağıda, teklif cetvelinde yer alan iş kalemlerinden seçilen kaleme/kalemlere ilişkin asgari ve azami oranlar belirlenmiştir. İsteklinin teklif cetvelinde seçilen bu kalemlere verilmiş olan teklifler, isteklinin ilgili kısma vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılacak, bulunan oran o kalem için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa istekli o kalem için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır. İş kalemlerinde gruplama yapılmış olması halinde, gruba dahil olan kalemlere istekli tarafından teklif edilen tutarların toplamının, isteklinin ilgili kısma vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılması sonucu bulunan oran, o grup için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa, istekli o grup için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır.Bu yönteme ilişkin işlemler, belirlenen bütün kalemler için isteklilerin teklif cetveli esas alınarak EKAP tarafından otomatik olarak yapılacak ve toplam fiyat dışı unsur puanları hesaplanacaktır.Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: HayırDemonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayırİş ortaklıklarında ortaklık oranları dikkate alınmadan istekli bazında fiyat dışı unsur puanlaması yapılacaktır.Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi:Var/Yok Durumu(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 3 )Aşağıda belirlenen kriterin "Var" seçilmesi halinde mi, "Yok" seçilmesi halinde mi puan alınacağı belirlenmiş olup; istekli tarafından belirlenen kritere ilişkin "Var" veya "Yok" seçimlerinden biri yapılabilecek ve seçimin puan alınacağı belirtilen seçimle örtüşmesi durumunda istekliye belirlenen fiyat dışı unsur puanı verilecektir.Fiyat Dışı Unsur Tanımı: İstekliler D/III GRUBU İŞLER kapsamında aldıkları bir iş deneyim belgesi sunması halinde 3 puan alacaklardır. Zorunlu sunulması istenen iş deneyim belgesinin dışında, benzer iş deneyim puanı almak için ikinci bir iş deneyim belgesi sunulması durumunda; belge tutarı, teklif bedelinin %70 'ini sağlamasa bile D/III GRUBU işleri yapmış olma koşulunun sağlandığı iş deneyim belgesinin sunulmuş olması yeterlidir. (İş deneyim tutarının Elektrik Mühendisliği veya Elektrik-Elektronik Mühendisliği diplomasıyla sağlanarak, herhangi bir belge tutarlı D/III GRUBU işlerin yapıldığı iş deneyim belgesi sunulması durumunda da 3 puan alınır.)Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: HayırDemonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: HayırNispi Değeri: Var olanlara puan uygulanacakİş ortaklıklarında fiyat dışı unsur puanı her bir ortağın hesaplanan puanlarının ortaklık oranları ile çarpılması suretiyle bulunan puanların toplamıdır.1. KısımHesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanıİsteklinin Toplam Puanı hesaplanırken;Toplam Puan = (Teklif Tam Puanı - (|Sınır Değer Üzerindeki İlk Geçerli Teklif Tutarı-Teklif Fiyatı| X Teklif Tam Puanı / Sınır Değer Üzerindeki İlk Geçerli Teklif Tutarı)) + Fiyat Dışı Unsur PuanıTeklif Fiyat Puanı:50Fiyat Dışı Unsur (FDU) Puanı:50Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: İsteklinin Teklifi ile Yaklaşık Maliyet Yapısının Birbiri ile Uyumu(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 47 )Aşağıda, teklif cetvelinde yer alan iş kalemlerinden seçilen kaleme/kalemlere ilişkin asgari ve azami oranlar belirlenmiştir. İsteklinin teklif cetvelinde seçilen bu kalemlere verilmiş olan teklifler, isteklinin ilgili kısma vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılacak, bulunan oran o kalem için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa istekli o kalem için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır. İş kalemlerinde gruplama yapılmış olması halinde, gruba dahil olan kalemlere istekli tarafından teklif edilen tutarların toplamının, isteklinin ilgili kısma vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılması sonucu bulunan oran, o grup için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa, istekli o grup için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır. Bu yönteme ilişkin işlemler, belirlenen bütün kalemler için isteklilerin teklif cetveli esas alınarak EKAP tarafından otomatik olarak yapılacak ve toplam fiyat dışı unsur puanları hesaplanacaktır.Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: HayırDemonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayırİş ortaklıklarında ortaklık oranları dikkate alınmadan istekli bazında fiyat dışı unsur puanlaması yapılacaktır.Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi:Var/Yok Durumu(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 3 )Aşağıda belirlenen kriterin "Var" seçilmesi halinde mi, "Yok" seçilmesi halinde mi puan alınacağı belirlenmiş olup; istekli tarafından belirlenen kritere ilişkin "Var" veya "Yok" seçimlerinden biri yapılabilecek ve seçimin puan alınacağı belirtilen seçimle örtüşmesi durumunda istekliye belirlenen fiyat dışı unsur puanı verilecektir.Fiyat Dışı Unsur Tanımı: İstekliler D/III GRUBU İŞLER kapsamında aldıkları bir iş deneyim belgesi sunması halinde 3 puan alacaklardır. Zorunlu sunulması istenen iş deneyim belgesinin dışında, benzer iş deneyim puanı almak için ikinci bir iş deneyim belgesi sunulması durumunda; belge tutarı, teklif bedelinin %70 'ini sağlamasa bile D/III GRUBU işleri yapmış olma koşulunun sağlandığı iş deneyim belgesinin sunulmuş olması yeterlidir. (İş deneyim tutarının Elektrik Mühendisliği veya Elektrik-Elektronik Mühendisliği diplomasıyla sağlanarak, herhangi bir belge tutarlı D/III GRUBU işlerin yapıldığı iş deneyim belgesi sunulması durumunda da 3 puan alınır.)Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: HayırDemonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: HayırNispi Değeri: Var olanlara puan uygulanacakİş ortaklıklarında fiyat dışı unsur puanı her bir ortağın hesaplanan puanlarının ortaklık oranları ile çarpılması suretiyle bulunan puanların toplamıdır.







6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.



7- İhaleye teklif verecek olanların, EKAP hesabına giriş yaparak ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.



8-Teklifler, EKAP üzerinden teklif mektubu ile ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanacak ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.



9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.



10- Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.



11- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.



12- Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.



13- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.



14- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.



15- Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1

Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.



03/05/2016 tarihli ve 29701 sayılı Resmi Gazete'de, Teşekkülümüz tarafından yapılacak yapım işleri ihalelerinde uygulanacak (N) sınır değer katsayısı 1,00 olarak yayımlanmıştır.



Basın No: ILN02292395

#ilangovtr