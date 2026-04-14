T.C. İZMİR GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

Örnek No:55*

2024/940 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/940 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :İzmir İli, Gaziemir İlçesi, Sakarya Mahallesi, 2213 ada, 4 parsel, 543,00 m² arsada 9/288 arsa paylı, Gazi Mahallesi, Millet Caddesi, Zemin katta, 15/B nolu girişteki 17 nolu Bağımsız Bölüm İş Yeridir.
Adresi : Gazi Mahallesi Millet Caddesi No: 15/B(Tap.Kyd.17 Nolu) İşyeriGaziemir / İZMİR
Yüz ölçümü : 543 m2
Arsa Payı : 9/288
İmar Durumu :İzmir İli, Gaziemir İlçesi, Sakarya Mahallesi, 2213 ada, 4 parsel, 1/1000 ölçekli İmar planında TM1 koşullu Blok Nizam 4 katlı yapı adasında kalmaktadır.
Kıymeti : 1.600.000,00 TL
KDV Oranı : %20
Taşınmaz Üzerindeki Mükellefiyetler :Taşınmaz üzerinde İrtifak Hakkı : Krokide A ile 65.70 m² lik kısımda 4 parsel aleyhine ve 6 parsel lehine otopark geçişi için irtifak (Lehtarlar: Sabiha Çelen KN:48616221730 - Ülkadir Özalp KN:56290051772)
Taşınmaz üzerinde Beyan : 6306 Sayılı Kanun gereğince riskli yapıdır. (02/06/2014-3578)
Taşınmaz üzerinde Beyan : Yönetim planı: 18/10/2019 (30/10/2019-7770)
Artırma Bilgileri
1.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 23/06/2026 - 13:52
Bitiş Tarih ve Saati : 30/06/2026 - 13:52
2.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 16/07/2026 - 13:52
Bitiş Tarih ve Saati : 23/07/2026 - 13:52

(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

