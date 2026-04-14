Örnek No:55*

T.C.

İZMİR

GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2024/940 ESAS

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/06/2026 - 13:52

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 30/06/2026 - 13:52 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/07/2026 - 13:52

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 23/07/2026 - 13:52

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraadresi üzerindensayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.Özellikleri :İzmir İli, Gaziemir İlçesi, Sakarya Mahallesi, 2213 ada, 4 parsel, 543,00 m² arsada 9/288 arsa paylı, Gazi Mahallesi, Millet Caddesi, Zemin katta, 15/B nolu girişteki 17 nolu Bağımsız Bölüm İş Yeridir.Adresi : Gazi Mahallesi Millet Caddesi No: 15/B(Tap.Kyd.17 Nolu) İşyeriGaziemir / İZMİRYüz ölçümü : 543 m2Arsa Payı : 9/288İmar Durumu :İzmir İli, Gaziemir İlçesi, Sakarya Mahallesi, 2213 ada, 4 parsel, 1/1000 ölçekli İmar planında TM1 koşullu Blok Nizam 4 katlı yapı adasında kalmaktadır.Kıymeti : 1.600.000,00 TLKDV Oranı : %20Taşınmaz Üzerindeki Mükellefiyetler :Taşınmaz üzerinde İrtifak Hakkı : Krokide A ile 65.70 m² lik kısımda 4 parsel aleyhine ve 6 parsel lehine otopark geçişi için irtifak (Lehtarlar: Sabiha Çelen KN:48616221730 - Ülkadir Özalp KN:56290051772)Taşınmaz üzerinde Beyan : 6306 Sayılı Kanun gereğince riskli yapıdır. (02/06/2014-3578)Taşınmaz üzerinde Beyan : Yönetim planı: 18/10/2019 (30/10/2019-7770)

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02447759

#ilangovtr