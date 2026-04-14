Örnek No:55*
T.C.
İZMİR
GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ
2024/940 ESAS
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/940 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :İzmir İli, Gaziemir İlçesi, Sakarya Mahallesi, 2213 ada, 4 parsel, 543,00 m² arsada 9/288 arsa paylı, Gazi Mahallesi, Millet Caddesi, Zemin katta, 15/B nolu girişteki 17 nolu Bağımsız Bölüm İş Yeridir.
Adresi : Gazi Mahallesi Millet Caddesi No: 15/B(Tap.Kyd.17 Nolu) İşyeriGaziemir / İZMİR
Yüz ölçümü : 543 m2
Arsa Payı : 9/288
İmar Durumu :İzmir İli, Gaziemir İlçesi, Sakarya Mahallesi, 2213 ada, 4 parsel, 1/1000 ölçekli İmar planında TM1 koşullu Blok Nizam 4 katlı yapı adasında kalmaktadır.
Kıymeti : 1.600.000,00 TL
KDV Oranı : %20
Taşınmaz Üzerindeki Mükellefiyetler :Taşınmaz üzerinde İrtifak Hakkı : Krokide A ile 65.70 m² lik kısımda 4 parsel aleyhine ve 6 parsel lehine otopark geçişi için irtifak (Lehtarlar: Sabiha Çelen KN:48616221730 - Ülkadir Özalp KN:56290051772)
Taşınmaz üzerinde Beyan : 6306 Sayılı Kanun gereğince riskli yapıdır. (02/06/2014-3578)
Taşınmaz üzerinde Beyan : Yönetim planı: 18/10/2019 (30/10/2019-7770)
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 23/06/2026 - 13:52
Bitiş Tarih ve Saati : 30/06/2026 - 13:52
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 16/07/2026 - 13:52
Bitiş Tarih ve Saati : 23/07/2026 - 13:52
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
#ilangovtr