İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANLIĞINDAN

İZMİR İLİ 19 ÇEVRE İLÇE SINIRLARI İÇERİSİNDE HİZMET VEREN TİCARİ TAKSİ SAYISININ 29 YIL SÜRE İLE RUHSAT VERME YÖNTEMİYLE 115 ADET ARTIRILMASI İŞİNİN İHALESİ YAPILACAKTIR.

İşin Niteliği, Yeri, Miktarı, Tahmin Edilen Bedel, Geçici Teminat

Aşağıdaki tabloda belirtilen 19 çevre ilçe sınırları içerisinde faaliyet gösteren ticari taksi sayılarının; 29 yıl süre ile ruhsat verme yöntemiyle 115 adet artırılması işidir. Her bir plakanın çalışma alanı, ihale edilen ilçe sınırları olacaktır.

SIRA NO İLÇE / ÇALIŞMA ALANI İHALE EDİLECEK PLAKA SAYISI TAHMİN EDİLEN BEDEL (KDV HARİÇ) (29 YILLIK) GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI 1 ALİAĞA 7 3.702.000,00 TL 133.272,00 TL 2 BAYINDIR 2 741.000,00 TL 26.676,00 TL 3 BERGAMA 2 667.000,00 TL 24.012,00 TL 4 BEYDAĞ 2 1.481.000,00 TL 53.316,00 TL 5 ÇEŞME 25 5.922.000,00 TL 213.192,00 TL 6 DİKİLİ 5 3.455.000,00 TL 124.380,00 TL 7 FOÇA 5 3.455.000,00 TL 124.380,00 TL 8 KARABURUN 2 2.961.000,00 TL 106.596,00 TL 9 KEMALPAŞA 15 4.442.000,00 TL 159.912,00 TL 10 KINIK 2 987.000,00 TL 35.532,00 TL 11 KİRAZ 2 741.000,00 TL 26.676,00 TL 12 MENDERES 7 4.689.000,00 TL 168.804,00 TL 13 MENEMEN 7 4.442.000,00 TL 159.912,00 TL 14 ÖDEMİŞ 2 1.481.000,00 TL 53.316,00 TL 15 SEFERİHİSAR 7 4.935.000,00 TL 177.660,00 TL 16 SELÇUK 7 3.554.000,00 TL 127.944,00 TL 17 TİRE 2 2.468.000,00 TL 88.848,00 TL 18 TORBALI 7 2.961.000,00 TL 106.596,00 TL 19 URLA 7 4.195.000,00 TL 151.020,00 TL

Şartname ve Ekleri: İhale şartnamesi ve ekleri, ihale ilanının yayınlandığı günden itibaren; İzmir Büyükşehir Belediyesi - Ulaşım Dairesi Başkanlığı - Toplu Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürlüğü'nde (Binbaşı Reşat Bey Mahallesi, Akçay Caddesi, No:33, Semt Garajı Gaziemir – İZMİR) çalışma gün ve saatleri içerisinde 1.000,00 TL bedel ile satın alınabilir ya da ücretsiz olarak görülebilir. İhaleye katılacak isteklilerin ihale şartnamesi ve eklerini satın alması zorunludur. İhale Yeri ve Zamanı: İhale; 07/05/2026 tarihinde saat 14:00'da , İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonunda (Mimar Sinan Mahallesi 9 Eylül Meydanı No:9/1 Kültürpark içi 4 Nolu Hol Meclis Salonu Konak/İZMİR) yapılacaktır. Tekliflerin Verileceği Son Tarih ve Yer: İhaleye katılacak istekliler tekliflerini en geç 05/05/2026 tarihi saat 12:00'ye kadar Binbaşı Reşat Bey Mahallesi, Akçay Caddesi, No:33, Semt Garajı Gaziemir – İZMİR adresinde bulunan Toplu Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürlüğüne teslim etmesi veya posta yoluyla ulaştırmış olması gerekmektedir. Postada oluşacak gecikmelerden İdare sorumlu değildir. İhale Usulü: 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi kapsamında "Kapalı Teklif Usulü (Artırma)" İşin Süresi: 29 Yıl İHALEYE KATILMAK İSTEYEN İSTEKLİLERDE ARANACAK BELGELER

İhaleye katılmak isteyen istekliler, teklif zarflarını, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 37. maddesine uygun olarak hazırlayarak aşağıdaki belgelerle kapalı zarf içerisinde teslim edeceklerdir.

İÇ ZARFDA BULUNACAK BELGELER

1. Teklif mektubu, (Şartname Ek-1)

DIŞ ZARFDA BULUNACAK BELGELER

2. Vekaleten katılınması halinde asgari olarak; "İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı nezdinde tarafıma ait tüm işlem ve süreçleri yürütme'' veya ''ihaleye katılma'' ifadesi yer alan noter tasdikli vekaletname,

3. Şoförlük mesleğini geçim kaynağı olarak seçmiş olduğunu belirten ve şartname ekinde yer alan taahhütname (Şartname Ek-2),

4. Nüfus Cüzdanı / Kimlik Kartı fotokopisi veya "www.turkiye.gov.tr" (e-Devlet) adresinden / Nüfus Müdürlüklerinden 2026 yılı içerisinde alınmış karekodlu Nüfus Kayıt Örneği Belgesi.

5. Resmi kurumlara verilmek üzere "www.turkiye.gov.tr" (e-Devlet) adresinden 2026 yılı içerisinde alınmış karekodlu "Adli Sicil Kayıt Belgesi",

6. Adli Sicil Kaydı veya arşiv kaydının bulunması durumunda; "Karayolu Taşıma Yönetmeliği"nin 4. maddesinin 1. fıkrasının (ıı) bendi ile, 34. maddesinin 1. fıkrasının (d) bendi ile "Okul Servis Araçları Yönetmeliği"nin 5. maddesinin 1. fıkrasının (a), (b), (c) bendlerinde belirtilen suçlardan olmadığına dair Avukat tarafından onaylanmış, şartname ekinde yer alan "Matbu Saygınlık Belgesi", (Şartname Ek-3)

7. En az B sınıfı "Sürücü Belgesi" fotokopisi,

8. "www.turkiye.gov.tr" (e-Devlet) adresinden 2026 yılı içerisinde alınmış en az B ehliyet sınıfı Sürücü Belgesine sahip olduğunu gösterir Sürücü Belgesi Ceza Bilgileri Sorgulaması,

9. "www.turkiye.gov.tr" (e-Devlet) adresinden / Nüfus Müdürlüklerinden 2026 yılı içerisinde alınmış İzmir il sınırları içerisinde ikamet ettiğini gösterir "Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi (İkametgâh)",

10. Şartname satın alındığına dair ödeme makbuzu / dekontu,

11. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa uygun olarak düzenlenmiş Geçici Teminat,

BİLGİ İÇİN: 0232 293 11 85

