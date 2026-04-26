Konak Tapu Müdürlüğü’nden İLANEN DUYURUDUR (Muhdesatın Sicilinden Terkini)

İlçemiz 2. AZİZİYE Mahallesi 7008 ada 2 Parsel sayılı taşınmazın üzerinde bulunan muhdesata konu evlerin yıkılmış olduğunu belirtir İzmir Kadastro Müdürlüğü'nün 09/04/2026 tarih ve 2026/370 Fen kayıt sayılı Tescil Bildirimi (Beyanname) belgesi ile belgelendiğinden, 2. AZİZİYE Mahallesi 7008 ada 2 parsel saylı taşınmazın sicilindeki (R) ile gösterilen Ev YAŞAR BAYRAK'a (Ş) ile gösterilen Evler AYŞE ÖZBİNİCİ'E, (T) ile gösterilen Ev YAŞAR ÖZMEŞİN'e, (Ü) ile gösterilen Ev ABDULLAH ÖZMEŞE'e, (U) ile gösterilen Ev MEHMET ÖZCAN'a, (V) ile gösterilen Ev ALİ ADIYAMAN'a aittir. belirtmesi Türk Medeni Kanununun 1026. Maddesi gereği iş bu ilanın yayım gününde terkin edilecektir. Türk Medeni Kanununun 1019. Maddesi gereği tebliğ olunur.

Basın No: ILN02455294

#ilangovtr