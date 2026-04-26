T.C.İZMİR 28. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.43891426-2025/1000-Ceza Dava Dosyası 22.04.2026 Konu : İ L A N

Muslum ve Suha kızı, 01/01/2006 Halep doğumlu, Cevahir Berekat hakkında 2025/1000-2026/208 E-K sayılı davasının yargılaması sonunda;

Sanık hakkında TCK 229/1-2. md uyarınca ceza verilmesine yer olmadığına karar verilerek kararın mağdur vekili tarafından istinaf edildiği;

Kararın tespit edilen tüm adreslerine çıkarılan tebligatların bila tebliğ iade edildiği, adres araştırması yapıldığı, ancak tebligata elverişli adresi saptanamadığından kararın ilgiliye ilan yoluyla tebliğine karar verilmiştir.

7201 SY.' nın 29. Maddesine göre hüküm özetinin gazetede ilan edildiği tarihten 15 gün sonra tebliğ edilmiş olacaktır.

Kararın tebliğinden itibaren 2 haftaiçindemahkememize yada bulunduğu Ceza İnfaz Kurumuna vereceği bir dilekçe ile veya zabıt katibince tutanağa geçirilmek kaydıyla İzmir Bölge Adliyesi Mahkemesince değerlendirileceği ilanen duyurulur.

Basın No: ILN02456281

