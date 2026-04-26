TIBBİ MALZEME SATIN ALINACAKTIR

2 KISIM SARF KARŞILIĞI FAKOEMÜLSİFİKASYON CİHAZI VE MONOBLOK AKRİLİK LENS ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası (İKN) : 2026/761471

1- İdarenin 1.1. Adı : İZMİR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR ÖDEMİŞ DEVLET HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİ 1.2. Adresi : ZAFER MH. ORTAÇ SK. NO:10 ÖDEMİŞ/İZMİR 1.3. Telefon numarası : 02325445113 1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/



2- İhalenin

2.1. Tarih ve Saati : 22.05.2026 - 10:00 2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres : ÖDEMİŞ DEVLET HASTANESİ 2.KAT BAŞHEKİM YARDIMCISI ODASI



3- İhale konusu mal alımının

3.1. Adı : 2 KISIM SARF KARŞILIĞI FAKOEMÜLSİFİKASYON CİHAZI VE MONOBLOK AKRİLİK LENS ALIMI 3.2. Niteliği, türü ve miktarı : 2 KISIM SARF KARŞILIĞI FAKOEMÜLSİFİKASYON CİHAZI VE MONOBLOK AKRİLİK LENS ALIMI

Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. 3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer : HASTANEMİZ TIBBİ SARF AMBARI 3.4. Süresi/teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına mütaakip işe başlanacak olup, 1. Kısım GÖZ FAKO KASETİ için 31/12/2026 tarihinde , 2. kısım HİDROFOB MONOBLOK AKRİLİK LENS İÇİN 31.10.2026 tarihinde sona erecektir. Yüklenici, kurumumuzun siparişinde istenen miktar ve kalemdeki malzemeleri eksiksiz olarak siparişi takıp eden 10 (on) gün içinde teslim etmek zorundadır. Kurumumuz stok takibi ve yönetimi açısından istenen miktar ve kaleme riayet edilmesi gerekmekte olup, mal teslimi öncesinde kurumun stok birimine bilgi verilecektir. 3.5. İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe başlanır.



4- Katılım ve yeterlik kriterleri:

4.1. Katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin istekliler tarafından e-teklif kapsamında sunulması gereken bilgi ve belgeler ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgi ve belgelere aşağıda yer verilmiştir:

4.1.1. Teklif mektubu.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren bilgi ve belgeler:

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgi ve belgeler.

4.1.2.2. Vekâleten ihaleye katılma halinde vekile ilişkin bilgi ve belgeler.

4.1.3. Geçici teminat.

4.1.4 İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi.

4.1.5. Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajından yararlanmak isteyen istekliler tarafından sunulacak yerli malı belgesi

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: 4.3.1 İhale konusu işin ya da malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince sicil, izin, ruhsat, faaliyet belgesi vb. belgeler: TIBBİ CİHAZ SATIŞ MERKEZİ YETKİ BELGESİ 4.3.2. Ürünün piyasaya arzına ilişkin belgelere ait bilgiler: TIBBİ CİHAZ YETKİ BELGESİ

TIBBİ CİHAZ YETKİ BELGESİ 2

TİTUB VE ÜTS

YERLİ MALI BELGESİ 4.3.3 Katalog ve/veya fotoğraf ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren dokümana ilişkin belgelere ait bilgiler: Broşür

Katalog 4.3.4. Numune sunulması ve demonstrasyon yapılması istenmektedir.





5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.



6- İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.



7- İhaleye teklif verecek olanların, EKAP hesabına giriş yaparak ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.



8-Teklifler, EKAP üzerinden teklif mektubu ile ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanacak ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.



9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.





10- Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.



11- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.



12- Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.



13- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.



14- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.



15- Diğer hususlar:



Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

