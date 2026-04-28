İLAN T.C. KARŞIYAKA2. İŞ MAHKEMESİNDEN ESAS NO: 2022/103 Esas

DAVACILAR: 1- DERYA KOÇ-40225053900

2- TAHA EYMEN AYDOĞDU-46774367284

DAVALI : DANA A R H KOLAGHASSI-99513277238

Davacı tarafından bir kısım davalılar ile birlikte aleyhinize açılan Tazminat (İş Kazasından Kaynaklanan) davasında mahkememizce dava dilekçesinde bildirilen adresinizedava dilekçesi tebliğe çıkarılmış olup, adresin kapalı olması gerekçesiyle tebligat yapılamamış, mernis adresinizin de bulunmaması ve adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve ön inceleme duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davacılar vekili dava dilekçesinde; Müvekkili Derya KOÇ' nun eşi ve Taha Eymen AYDOĞDU' nun babası olan muris Mehmet AYDOĞDU (T.C. No:40243053326) davalıların bağımsız bölüm maliki olduğu 30 Ağustos Mah. 7207 Sok. No:7 Menemen İzmir adresli Park Gediz Sitesi adlı işyerinde 15.06.2016 tarihinden 22.01.2018 tarihine kadar apartman görevlisi - kapıcı olarak çalıştığını,müteveffa bu tür tehlikeli bir işi yapmak istemese de yöneticinin zorlamasıyla yüksek katlardaki çiçekliklere çıkarak plastik fırça ile bunların içini temizlemek zorunda kaldığını olay günü olan 22.01.2018 tarihinde hiçbir güvenlik önlemi aldırılmadan veya uzman kişiler çağrılmadan Park Gediz Sitesi A Blok 6. Kat 22 nolu dairenin dış cephesinde bulunan çiçekliği temizlemek için evin camından çiçekliğin üzerine çıktığında bastığı mermer yerinden çıkmış ve kendisinin yüksekten düşerek ağır yaralandığını, hastaneye kaldırılırken vefat ettiğini beyan ederek müvekkillerin görmüş olduğu ve görecekleri maddi kayıplarla, müteveffanın ölümü nedeniyle kendisinin desteğinden yoksun kalan Derya KOÇ ve Taha Eymen AYDOĞDU için sonradan arttırılıp azaltılmak üzere şimdilik 5.000,00TL maddi tazminatın, davalı kat malikleri ve yönetimin iş kazasında asli kusurlu olması ve müvekkillerime maddi ve manevi hiçbir destekte bulunmamaları nedeniyle 250.000,00TL manevi tazminatın olay gününden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davalılardan müşterek ve müteselsilen tahsiline karar verilmesini talep etmiştir. Ön inceleme duruşma günü: 15/05/2026 günü saat 11:35'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, davaya cevaplarınızı sunmanız, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız duruşmaya taraflardan birinin gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi durumunda gelmeyen tarafın yokluğunda yapılan işleme itiraz edemeyeceği ve aksi takdirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, dava dilekçesi ve ön inceleme duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02457340

#ilangovtr