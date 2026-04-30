Örnek No:55* T.C. SELÇUK İCRA DAİRESİ

2026/68 TLMT.

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/06/2026 - 14:53

Bitiş Tarih ve Saati : 07/07/2026 - 14:53 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/07/2026 - 14:53

Bitiş Tarih ve Saati : 06/08/2026 - 14:53

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraadresi üzerindensayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.Özellikleri :İzmir İl, Selçuk İlçe, SELÇUK Mahalle/Köy, 3509 Ada, 10 Parsel, Tapu kaydı ve bilirkişi raporuna göre Birer Katlı İki Kargir Ev ve Avlusu vasfında kayıtlı taşınmazın borçluya ait tam hissesi...Adresi : 3005 Sokak No:6Selçuk / İZMİRYüzölçümü : 105 m2İmar Durumu :VarKıymeti : 3.450.000,00 TLKDV Oranı : %10Kaydındaki Şerhler: (Haciz) Ekte tapu kaydı gibi

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

