Örnek No:55* T.C. ÖDEMİŞ İCRA DAİRESİ

2024/59 TLMT.

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/06/2026 - 11:30

Bitiş Tarih ve Saati : 30/06/2026 - 11:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/07/2026 - 11:30

Bitiş Tarih ve Saati : 28/07/2026 - 11:30

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraadresi üzerindensayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.Özellikleri : İzmir İl, Ödemiş İlçe, YEŞİLKÖY Mahalle/Köy, KÖY İÇİ Mevkii, 384 Parsel "Kargir Ev ve Bahçe"vasfındadır. Fiili durumda parsel üzerinde kagir ev ile hayvan ahırları, depo ve sundurma tarzı yapıların bulunduğu görülmüştür.Kagir ev, yaklaşık 70 m² taban alanına sahiptir.2 oda, 1 salon ve mutfak şeklinde düzenlenmiştir.. Taban alanı yaklaşık 40 m² dir. Yığma tarzda imal edilmiş yaklaşık 8 m² depo vardır. Arka cephe bitişiğindetaş malzemeden 29 m² ahır ve depo vardır. Kagir evin batısında 124 m² havyan ahırı bulunmaktadır. Sabit yemliği bulunmaktadır. Elektrik ve şebeke suyu ile belediye alt yapı hizmetlerinden faydalanmaktadır. Konu taşınmaz kuzey, güney ve doğu yönünden kadastral yola cephelidir. Malik hissesi tamdır.Adresi : Yeşilköy Mah. Küme evleri n:30. Ödemiş / İZMİRYüzölçümü : 436,00 m²İmar Durumu : Kırsal yerleşim alanıKıymeti : 1.419.480,00 TLKDV Oranı : %20Kaydındaki Şerhler:

(İİK m.114 ve m.126)*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

