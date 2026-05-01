Örnek No:55* T.C. ÖDEMİŞ İCRA DAİRESİ

2024/59 TLMT.TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/59 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İzmir İl, Ödemiş İlçe, YEŞİLKÖY Mahalle/Köy, KÖY İÇİ Mevkii, 384 Parsel "Kargir Ev ve Bahçe"vasfındadır. Fiili durumda parsel üzerinde kagir ev ile hayvan ahırları, depo ve sundurma tarzı yapıların bulunduğu görülmüştür.Kagir ev, yaklaşık 70 m² taban alanına sahiptir.2 oda, 1 salon ve mutfak şeklinde düzenlenmiştir.. Taban alanı yaklaşık 40 m² dir. Yığma tarzda imal edilmiş yaklaşık 8 m² depo vardır. Arka cephe bitişiğindetaş malzemeden 29 m² ahır ve depo vardır. Kagir evin batısında 124 m² havyan ahırı bulunmaktadır. Sabit yemliği bulunmaktadır. Elektrik ve şebeke suyu ile belediye alt yapı hizmetlerinden faydalanmaktadır. Konu taşınmaz kuzey, güney ve doğu yönünden kadastral yola cephelidir. Malik hissesi tamdır.
Adresi : Yeşilköy Mah. Küme evleri n:30. Ödemiş / İZMİR
Yüzölçümü : 436,00 m²
İmar Durumu : Kırsal yerleşim alanı
Kıymeti : 1.419.480,00 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 23/06/2026 - 11:30
Bitiş Tarih ve Saati : 30/06/2026 - 11:30
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 21/07/2026 - 11:30
Bitiş Tarih ve Saati : 28/07/2026 - 11:30
(İİK m.114 ve m.126)*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
Basın No: ILN02460391
