KUZEY BÖLGESİNDE YOL ALT YAPI, ASFALT VE İNŞAAT İŞLERİ YAPILMASI İŞİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.
İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası (İKN)
:
2026/769042
1- İdarenin
1.1. Adı
:
İZBETON İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BETON VE ASFALT ENERJİ ÜRETİM VE DAĞITIM TESİSLERİ SU KANALİZASYON TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
1.2. Adresi
:
ANKARA ASFALTI NO: 385 35050 BORNOVA/İZMİR
1.3. Telefon numarası
:
02324790909
1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası
:
https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2- İhalenin
2.1. Tarih ve Saati
:
01.06.2026 - 14:00
2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres
:
İZBETON A.Ş. ANKARA ASFALTI NO:385 NALDÖKEN/BORNOVA/İZMİR
3- İhale konusu yapım işinin
3.1. Adı
:
KUZEY BÖLGESİNDE YOL ALT YAPI, ASFALT VE İNŞAAT İŞLERİ YAPILMASI İŞİ
3.2. Niteliği, türü ve miktarı
:
38.000,00 Ton Binder Asfalt Karışım Temini Ve Finişer İle Serme Ve Silindir İle Sıkıştırılması, 95.000,00 Ton Plent-Miks Temel Yapılması (Kırılmış Ve Elenmiş Ocak Taşı İle) (Astarsız), 85.500,00 m2 İdare Malı Malzeme İle Kumlu Döşeme Kaplaması Yapılması İşçiliği, Yol Alt Yapı, Asfalt ve İnşaat İşleri Yapılması İşleri.
3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer
:
İzmir İli : Bergama, Kınık, Dikili, Foça, Aliağa İlçeleri
3.4. Süresi/teslim tarihi
:
Yer tesliminden itibaren 360 (ÜçyüzAltmış) takvim günüdür.
3.5. İşe başlama tarihi
:
Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde
4- Katılım ve yeterlik kriterleri:
4.1. Katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin istekliler tarafından e-teklif kapsamında sunulması gereken bilgi ve belgeler ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgi ve belgelere aşağıda yer verilmiştir:
4.1.1. Teklif mektubu.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren bilgi ve belgeler:
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgi ve belgeler.
4.1.2.2. Vekâleten ihaleye katılma halinde vekile ilişkin bilgi ve belgeler.
4.1.3. Geçici teminat.
4.1.4 İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:
4.2.1. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
4.2.2. İş hacmini gösteren belgeler:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 70 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işe denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
19.06.2018 Tarih ve 30453/m sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği'nde Yer Alan A/V Grubu Karayolu İşleri (Altyapı+Üstyapı) İşler Benzer İş Olarak Kabul Edilecektir.
4.4.2. Bu ihalede benzer işe denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisliği
5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı
İsteklinin Toplam Puanı hesaplanırken;
Toplam Puan = (Teklif Tam Puanı - (|Sınır Değer Üzerindeki İlk Geçerli Teklif Tutarı-Teklif Fiyatı| X Teklif Tam Puanı / Sınır Değer Üzerindeki İlk Geçerli Teklif Tutarı)) + Fiyat Dışı Unsur Puanı
Teklif Fiyat Puanı:50
Fiyat Dışı Unsur (FDU) Puanı:50
Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: İsteklinin Teklifi ile Yaklaşık Maliyet Yapısının Birbiri ile Uyumu
(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 50 )
Aşağıda, teklif cetvelinde yer alan iş kalemlerinden seçilen kaleme/kalemlere ilişkin asgari ve azami oranlar belirlenmiştir. İsteklinin teklif cetvelinde seçilen bu kalemlere verilmiş olan teklifler, isteklinin ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılacak, bulunan oran o kalem için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa istekli o kalem için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır. İş kalemlerinde gruplama yapılmış olması halinde, gruba dahil olan kalemlere istekli tarafından teklif edilen tutarların toplamının, isteklinin ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılması sonucu bulunan oran, o grup için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa, istekli o grup için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır.Bu yönteme ilişkin işlemler, belirlenen bütün kalemler için isteklilerin teklif cetveli esas alınarak EKAP tarafından otomatik olarak yapılacak ve toplam fiyat dışı unsur puanları hesaplanacaktır.
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır
İş ortaklıklarında ortaklık oranları dikkate alınmadan istekli bazında fiyat dışı unsur puanlaması yapılacaktır.
İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması
Asgari Oran
Azami Oran
Fiyat Dışı
STABİLİZE MALZEME İLE DOLGU YAPILMASI
0,92%
1,38%
0,58
BİNDER ASFALT KARIŞIM TEMİNİ VE FİNİŞER İLE SERME VE SİLİNDİR İLE SIKIŞTIRILMASI
23,539%
35,316%
14,72
İDARE MALI BİNDER ASFALTIN NAKLİ, FİNİŞER İLE SERME VE SİLİNDİR İLE SIKIŞTIRILMASI
1,499%
2,249%
0,94
AŞINMA ASFALT KARIŞIM TEMİNİ VE FİNİŞER İLE SERME VE SİLİNDİR İLE SIKIŞTIRILMASI
3,157%
4,736%
1,97
İDARE MALI AŞINMA ASFALTIN NAKLİ, FİNİŞER İLE SERME VE SİLİNDİR İLE SIKIŞTIRILMASI
1,139%
1,709%
0,71
ASFALT KAZIMA MAKİNESİ İLE HER TÜRLÜ ZEMİN KAPLAMALARIN KAZILMASI VE NAKLİ
2,477%
3,715%
1,55
PLENT-MİKS TEMEL YAPILMASI (KIRILMIŞ VE ELENMİŞ OCAK TAŞI İLE) (ASTARSIZ)
16,987%
25,48%
10,62
İDARE MALI MALZEME İLE KUMLU DÖŞEME KAPLAMASI YAPILMASI İŞÇİLİĞİ
10,354%
15,531%
6,47
İDARE MALI HARÇLI DÖŞEME KAPLAMASI YAPILMASI İŞÇİLİĞİ
2,604%
3,906%
1,63
İDARE MALI PREFABRİK BETON YAYA BORDÜRÜ DÖŞENMESİ İŞÇİLİĞİ (H=30 CM)
0,804%
1,205%
0,5
DOĞAL KÜÇÜK PARKE TAŞ DÖŞENMESİ İŞÇİLİĞİ (KUMLU)
0,93%
1,396%
0,58
HAFRİYAT YAPILMASI
0,731%
1,096%
0,46
KAZI NAKLİ
0,674%
1,011%
0,42
250 DZ. DEMİRSİZ BETON (HER ŞEY DAHİL) TEMİNİ VE DÖKÜLMESİ
0,822%
1,232%
0,51
HENDEKLERİN BETONLA KAPLANMASI (ORTA REFÜJ VE YARMA HENDEĞİ) (C 20/25 HAZIR BETON HARCI İLE)
0,794%
1,191%
0,5
TERCİHLİ YOL BORDÜRÜ DÖŞENMESİ
0,64%
0,96%
0,4
OCAK TAŞINDAN KONKASÖRLE KIRILMIŞ VE ELENMİŞ MALZEME İLE ALTTEMEL YAPILMASI (HER ŞEY DAHİL)
3,326%
4,988%
2,08
İDARE MALI MALZEME İLE DOLGU VE ALTTEMEL YAPILMASI İŞÇİLİĞİ
3,431%
5,146%
2,14
Grup Adı : İMALAT GRUBU 1
Kısım Adı : KUZEY BÖLGESİNDE YOL ALT YAPI, ASFALT VE İNŞAAT İŞLERİ YAPILMASI İŞİ
Gruba ait kalemler
İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması
Asgari Oran
Azami Oran
Fiyat Dışı
5,172%
7,753%
3,22
6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7- İhaleye teklif verecek olanların, EKAP hesabına giriş yaparak ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8-Teklifler, EKAP üzerinden teklif mektubu ile ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanacak ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10- Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12- Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15- Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,20
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.
