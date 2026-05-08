T.C.KARŞIYAKA 10. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ Sayı : E.26355101-2022/39-Ceza Dava Dosyası 05.05.2026 Konu :İLAN

İLAN

Sabri ve Cemile oğlu 09/07/1962 doğumlu ÇETİN ALTUN hakkında Vergi Usul Kanununa Muhalefet suçundan mahkememizce yapılan yargılaması sonunda;

Vergi Usul Kanununa Muhalefet suçundan beraatine karar verilmiş olup,

Sanık Çetin Altun'un beyan adresi olan Murat Mah. 2503 Sk. No:14 İç Kapı No:2 Konak/İzmir adresine karar tebliği çıkarıldığı, ancak muhatap tanınmadığından tebligatın iade edildiği, daha sonra adres araştırması için emniyete, bankalara ve vergi dairesine yazı yazıldığı, herhangi bir adrese ulaşılamadığı, UYAP kaydında yapılan sorgulamada şahsın mernis adresinin de bulunmadığı ve yapılan tüm araştırmalara rağmen sanığın adresine ulaşılamadığı anlaşılmakla, kararın ve beraat kararını istinaf eden İzmir Defterdarlığı vekilinin istinaf başvuru dilekçesinin ilgiliye ilan yoluyla tebliğine karar verilmiştir.

7201 sayılı yasanın 29. Maddesine göre hüküm özetinin gazetede ilan edildiği tarihten 15 gün sonra tebliğ edilmiş olacaktır.

Sanığın kararın tebliğinden başlayacak 2 hafta içerisinde mahkememize yada herhangi bir Asliye Ceza Mahkemesine dilekçe ile başvurarak yada sözlü olarak başvurup tutanağa geçirilmesi yoluyla istinaf yasa yoluna başvurma hakkını kullanabileceği, değerlendirmenin İzmir Bölge Adliye Mahkemesince yapılacağı,

İlanen duyurulur.

