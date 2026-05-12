T.C. İZMİR 35. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

11/05/2026

DOSYA NO : 2024/1018

KARAR NO : 2026/298

HÜKÜM ÖZETİ

(İLAN METİNİ)

14/04/2026 tarihli Elde veya Üstte Taşınan Eşyayı Özel Beceri ile Almak Suretiyle Hırsızlık suçundan sanık MÜSLÜM ÖZBEK hakkında mahkememizce yapılan açık yargılama sonunda; aşağıdaki hüküm kurulmuştur.

Sanığın Vathan'a yönelik üstte taşınan eşyayı çekip almak suretiyle hırsızlık suçunu işlediği sabit olduğundan TCK 142/2b maddesi gereğince cezalandırılması yoluna gidilmiş, eylem gündüz sayılan zaman diliminde gerçekleştiğinden TCK 143 maddesi uygulanmamış, hüküm tarihine kadar zarar giderilmediğinden etkin pişmanlığa ilişkin TCK 168 maddesiuygulanmamış, suça konu cüzdan, içindeki para ve nüfus cüzdanının değiştirilmesinden kaynaklı tüm zarar olan 1.525,00 TL suç tarihinde yürürlüktebulunan asgari ücretin 1/10'undan az olduğundan TCK 145 maddesi gereğince verilen cezadan takdiren 1/2oranındaindirim yapılmış, neticeten 2 yıl 1 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiş,sanığın göz altında geçirdiği süre cezasından mahsubuna, 2.795,00 TL yargılama giderlerinin sanıktan tahsiline, kararın tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde kararı veren mahkemeye veya bulunulan yer mahkemesine verilecek dilekçe vererekİZMİR BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİNDE İSTİNAF YOLUNA başvurulabileceği karar verilmiş olduğundan, SANIK Mustafa ve Azize oğlu 02/03/1994 doğumlu, Yıldız Mahallesi, 242 Sokak no: 24 Buca İZMİR adresinde oturur. TC. 16267133818 olan MÜSLÜM ÖZBEK'e Tebligat Kanunu'nun 28, 29 ,30 ve 31 maddeleri gereğinceTürkiye genelinde yayını bulunan 5 gazeteden birinde ilan yolu ile tebliğine, kararınilanın yapıldığı tarihten itibaren 15 sonra tebliğ yapılmış sayılmasına 7201 saylı TebligatKanunu'nun 31. maddesi uyarınca ilanın yer aldığıkararınkanun yolusüresi ve istinafşeklinin tebliğe çıkarılan kararda belirtildiği gibi olacağı ilanen tebliğ olunur.07.05.2026

