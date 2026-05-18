İLÇEMİZ MUHTELİF SOKAKLARINDA KULLANILMAK ÜZERE BETON PARKE TAŞI ALIM İŞİ mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası (İKN): 2026/893988

1- İdarenin

1.1. Adı: KEMALPAŞA BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

1.2. Adresi: M.AKIF ERSOY MAH. ISMET INÖNÜ CADDESİ NO:111 35170 KEMALPAŞA/İZMİR

1.3. Telefon numarası: 02329881111

1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- İhalenin

2.1. Tarih ve Saati:15.06.2026 - 14.00

2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres: KEMALPAŞA BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

3- İhale konusu mal alımının

3.1. Adı: İLÇEMİZ MUHTELİF SOKAKLARINDA KULLANILMAK ÜZERE BETON PARKE TAŞI ALIM İŞİ

3.2. Niteliği, türü ve miktarı: 8 cm gri kilit parke taşı 10.000 m², 8 cm kırmızı agrega kaplı kilit parke 1.000 m², 8 cm beyaz agrega kaplı kilit parke 1.000 m², 8 cm kırmızı boyalı kilit parke 1.000 m², 75x30x15 cm bordür 2.500 adet, 20x20x8 cm kırmızı agrega kaplı parke 1.000 m², 20x20x8 cm siyah agrega kaplı parke 500 m², 10x10x8 cm beyaz agrega kaplı parke500 m², 30x40 karo oluğu 500 adet. Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer: Kemalpaşa Belediyesi Armutlu şantiyesine veya Kemalpaşa ilçe sınırları dahilinde idarenin göstereceği alanlara dökülecektir.

3.4. Süresi/teslim tarihi: Alınacak malların teslimi, işe başlama tarihinden itibaren 180 takvim günü içinde, malın miktarına ve özelliğine göre Fen İşleri Müdürlüğünce pey der pey gerçekleştirecektir. Yükleniciye sipariş edilen malzemelerin, siparişin faks veya telefon ile tebliğinden itibaren en geç 3 gün içinde teslimi gerçekleştirilecektir. Mallar teknik şartnamede belirtilen teslim noktalarına, sözleşme bitim süresine kadar teslim edilecektir.

3.5. İşe başlama tarihi: Sözleşme imzalanmasına müteakip 5 gün içerisinde işe başlanacaktır.

4- Katılım ve yeterlik kriterleri:

4.1. Katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin istekliler tarafından e-teklif kapsamında sunulması gereken bilgi ve belgeler ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgi ve belgelere aşağıda yer verilmiştir:

4.1.1. Teklif mektubu.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren bilgi ve belgeler:

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgi ve belgeler.

4.1.2.2. Vekâleten ihaleye katılma halinde vekile ilişkin bilgi ve belgeler.

4.1.3. Geçici teminat.

4.1.4 İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi.

4.1.5. Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajından yararlanmak isteyen istekliler tarafından sunulacak yerli malı belgesi.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:

Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:

Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7- İhaleye teklif verecek olanların, EKAP hesabına giriş yaparak ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8-Teklifler, EKAP üzerinden teklif mektubu ile ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanacak ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10- Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12- Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15- Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

Basın No: ILN02470788

