İLAN T.C. İZMİR 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2026/391

DAVALI: NERİKA ALHAMD GEMS DOĞAL TAŞLAR SANAYİ VE TİCARET LİMİTEDŞİRKETİ - İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 164364 sicil numarasına kayıtlı,(Mersis No: 0631062933100001),(Vergi No: 6310629331)

Davacı, HAMDİ DİREKLER ile Davalı, NERİKA ALHAMD GEMS DOĞAL TAŞLAR SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ arasında mahkememizde görülmekte olan Ticari Şirket (Fesih İstemli) davası nedeniyle;

Davalı şirketin ticaret sicilindeki kayıtlı adresinin fiziki olarak bulunmaması nedeni ile TK'nun 35.maddesine göre tebligat yapılmasının mümkün olmaması nedeniyle; dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilip, yapılacak tebligata dava dilekçesinin ve duruşma gününün tebliği edilmesinin usul ve yasa gereği olduğu göz önünde tutularak;

14.04.2026 tarihli dava dilekçesi ile; davalıNerika Alhamd Gems Doğal Taşlar San. Ve Tic. Ltd. Şti'nin uzun zaman önce faaliyetine son verildiği,6102 Sayılı TTK'nun Sona Erme Sebepleri ve Sona Ermenin Sonuçları" başlıklı 636/3. maddesinin, "Haklı sebeplerin varlığında, her ortak mahkemeden şirketin feshini isteyebilir şeklindedir" şeklinde olduğu, Kanun maddesinin açıkça hangi sebeplerin haklı sebep olduğuna ilişkin açıkça bir düzenlemeye yer vermediği, ancak gerek doktrinde gerekse de Yargıtay kararlarında Limited Şirket faaliyetinin tamamen durmuş olması durumunda haklı nedenin var olduğu belirtilerek şirketin haklı nedenle feshedilebileceğinin kabul edildiği, bu nedenle şirket faaliyetlerinin tamamen durmuş olması ve uzun bir zaman önce fiilen son verilmiş olması ayrıca vergi dairesi tarafından da resen terk işleminin yapılması sebebi ile şirketin haklı nedenle feshive tasfiyesinin zorunluluğunun ortaya çıktığı, şirketin devamı ve amacının gerçekleştirilmesinin mümkün olmadığı, şirketin fesih vetasfiyesine karar verilmesinin talep edildiği görülmekle;

Duruşma günü olan 26/11/2026 tarihinde saat 09:30 'da yapılacak duruşmaya gelmeniz, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, tebliğden itibaren iki haftalık kesin sürede sunacağınız cevap dilekçesi ile dilekçenizde gösterdiğiniz belgeleri sunmak veya başka yerden getirtilecek belgeler için açıklama yapmak, bunları verilen sürede yerine getirmediğinizde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınız hususu, dava dilekçesi tebliği ve duruşma gününü bildirir tebligat olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02520970

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