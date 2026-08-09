İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN ELEKTRİKLİ ARAÇ ŞARJ İSTASYONU KURULMASI İÇİN BELİRLENEN ALANLARIN KULLANIM HAKKI VERİLMESİ İŞİ.

Sıra No Adresi Şartname Bedeli Muhammen Bedeli Geçici Teminat İhale Tarihi İhale Saati

1 1-Ulubatlı Mahallesi 2692 Sokak No:64/1,

2-Halkapınar Mahallesi 1082 Sokak No:6/2,

3-Güneşli Mahallesi 529/1 Sokak No:22/2,

4-Halkapınar Mahallesi 1443 Sokak No:6/1 Konak/İZMİR 1.000,00-TL 144.000,00-TL (1.Yıl sabit kira bedeli) + aylık brüt ciro hasılatı üzerinden elde edilen

bedelin % 7'si 4.320,00-TL 20.08.2026 10:00

Yukarıda adresleri belirtilen alanlarda elektrikli araç şarj istasyonu kurulması işi için belirlenen alanların 3 yıl süreyle kullanım hakkı verilmesi işi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesine göre Açık Teklif Usulü yöntemiyle ihale edilecektir. İhale 20.08.2026 Perşembe günü tabloda karşısında belirtilen saatte ve belirtilen muhammen bedel üzerinden Etiler Mahallesi, 9 Eylül Meydanı 1.Hizmet Binası No:11 K:4 Basmane/İZMİR adresinde bulunan Konak Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır. Katılımcılar artışları sadece, aylık brüt ciro hasılatı üzerinden elde edilen bedelin %'lik kısmı üzerinden yapacaklardır. İstekliler muhammen bedelde belirlenen %'lik oranın altında teklif veremez ve en düşük %1 ilave şeklinde artış yapılır. Belirlenen %'lik oran takip eden yıllar içinde geçerli olacaktır.

1.İhaleye İştirak edeceklerin;

Gerçek Kişilerde;

a) Kayıtlı olduğu ticaret veya sanayi odasından yada esnaf ve sanatkarlar odasından, odaya kayıtlı olduğunu ve ihale konusu iş kapsamında olduğunu gösterir (2026 yılı ve öncesi yıllarda alınmış) faaliyet belgesi,

b) Türkiye'de kanuni ikametgah belgesi,

c) Türkiye'de tebligat adresi ve irtibat telefonu

d) EPDK tarafından sağlanan "Şarj Ağı İşletmeci" Lisansı (aslı veya noter tasdikli sureti)

e) Aslı ibraz edilmek üzere kimlik fotokopisi

f) Noter tasdikli imza beyannamesi

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya, teklif vermeye ve açık arttırmaya yetkili olduğuna ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasidkli imza beyannamesi, (vekalet veren kişinin kimlik fotokopisi)

h) Geçici teminatın ödendiğine dair makbuz

i) Şartname alındı makbuzu

j) İdari Şartname, (Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden istekli tarafından imzalanmak zorundadır.)

Tüzel Kişilerde;

a) Kayıtlı olduğu ticaret veya sanayi odasından yada esnaf ve sanatkarlar odasından, odaya kayıtlı olduğunu ve ihale konusu iş kapsamında olduğunu gösterir (2026 yılı ve öncesi yıllarda alınmış) faaliyet belgesi,

b) Ticaret Sicil Gazetesi

c) Vergi Kimlik Numarası

d) Türkiye'de tebligat adresi ve irtibat telefonu

e) EPDK tarafından sağlanan "Şarj Ağı İşletmeci" Lisansı (aslı veya noter tasdikli sureti)

f) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya, teklif vermeye ve açık arttırmaya yetkili olduğuna ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, (vekalet veren kişinin kimlik fotokopisi)

g) Geçici teminatın ödendiğine dair makbuz

h) Şartname alındı makbuzu

i) İdari Şartname, (Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden istekli tarafından imzalanmak zorundadır.)

2. İhale ve kiralamadan doğacak kira bedeli, vergi, resim, harçlar, vb.peşinen alıcı tarafından ödenecektir.

3. İhale Komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonun ihale yapmama kararı kesindir.

4. 2886 sayılı Kanunun 6.maddesinde belirtilen kişiler gerek doğrudan gerekse dolaylı yoldan ihaleye iştirak edemezler.

5. Şartname ve ekleri Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünden 1.000,00-TL (Bintürklirası) karşılığında temin edilebilir.

Ortak Girişimlerde;

a) Ortak girişim halinde noter tasdikli Ortaklık Durum Belgesi aslı ve ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin yukarıdaki esaslara göre temin edecekleri belgeler.

b) İhaleye katılım sağlayacak ortak girişimi oluşturan her bir gerçek kişi/tüzel kişi ayrı ayrı ihale dökümanının her sayfasını imzalayacaktır.