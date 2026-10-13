FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI TESİSLER BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNE KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası (İKN) : 2026/1911831

1- İdarenin 1.1. Adı : İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI TESİSLER BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 1.2. Adresi : İzmir Büyükşehir Belediyesi Turan Mh. 1649 Sokak No:56 BAYRAKLI/İZMİR 1.3. Telefon numarası : 02322939561 1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/



2- İhalenin

2.1. Tarih ve Saati : 05.11.2026 - 10:00 2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres : İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SATIN ALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI (MİMAR SİNAN MAHALLESİ 9 EYLÜL MEYDANI NO:9/1 KÜLTÜRPARK 1 NOLU HOL KONAK/İZMİR)



3- İhale konusu mal alımının

3.1. Adı : FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI TESİSLER BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNE KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM ALIMI 3.2. Niteliği, türü ve miktarı : 29 İŞ KALEMİ KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM ALIMI

Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. 3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer : MALLAR, İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TESİSLER BAKIM VE ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TURAN ŞANTİYESİ TURAN MAH. 1649 SOKAK NO:56 - BAYRAKLI/ İZMİR ADRESİNE TESLİM EDİLECEKTİR. 3.4. Süresi/teslim tarihi : MALZEMELER, YÜKLENİCİ İLE İDARE ARASINDA SÖZLEŞMENİN İMZALANMASINDAN İTİBAREN 45 (KIRKBEŞ) TAKVİM GÜNÜ İÇERİSİNDE TESLİM EDİLECEKTİR. 3.5. İşe başlama tarihi : SÖZLEŞMENİN İMZALANMASINDAN İTİBAREN



4- Katılım ve yeterlik kriterleri:

4.1. Katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin istekliler tarafından e-teklif kapsamında sunulması gereken bilgi ve belgelere aşağıda yer verilmiştir:

4.1.1. Teklif mektubu.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren bilgi ve belgeler:

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgi ve belgeler.

4.1.2.2. Vekâleten ihaleye katılma halinde vekile ilişkin bilgi ve belgeler.

4.1.3. Geçici teminat.

4.1.4 İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi.

4.1.5. Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajından yararlanmak isteyen istekliler tarafından sunulacak yerli malı belgesi

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.





5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.



6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.



7- İhaleye teklif verecek olanların, EKAP hesabına giriş yaparak ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.



8-Teklifler, EKAP üzerinden teklif mektubu ile ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanacak ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.



9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.





10- Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.



11- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.



12- Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.



13- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.



14- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.



15- Diğer hususlar:



Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

Basın No: ILN02563186

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