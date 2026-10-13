KLOR TANKI ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası (İKN) : 2026/1963895

1- İdarenin 1.1. Adı : İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1.2. Adresi : Cumhuriyet Bulvarı Cad. No:16 PK:35251 Konak/İZMİR KONAK/İZMİR 1.3. Telefon numarası : 02322932000 1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/



2- İhalenin

2.1. Tarih ve Saati : 06.11.2026 - 10:30 2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres : Cumhuriyet Bulvarı No:16 K:3 35250 KONAK İZMİR



3- İhale konusu mal alımının

3.1. Adı : KLOR TANKI ALIMI 3.2. Niteliği, türü ve miktarı : 1 KALEM KLOR TANKI ALIMI

Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. 3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer : İZSU Kavaklıdere İçme Suyu Arıtma Tesisi : Kavaklıdere Mah. Kışla Sok. No:44 Bornova / İZMİR İZSU Sarıkız İçme Suyu Arıtma Tesisi : Nuriye Mah. Yolu 4. Km Saruhanlı / MANİSA İZSU Çullu Arsenik İçme Suyu Arıtma Tesisi : Celal Bayar Üniversitesi Muradiye Kampüsü Yanı Yunusemre / MANİSA İZSU Tahtalı İçme Suyu Arıtma Tesisi : Cumhuriyet Mah. 5009 Sok. No:62 Menderes / İZMİR 3.4. Süresi/teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 120 takvim günüdür. Sözleşme imza tarihinden başlamak üzere 30'ar (otuzar) takvim günlük partiler halinde, 4 (dört) parti şeklinde ve her partide en az 20 (yirmi) adet olmak üzere İdarenin faks/elektronik posta ile bildireceği adres/adreslere teslim edilecektir. Teslimat takvimi aşağıdaki gibidir : 1. Parti (İlk 30 Gün) : En az 20 adet tank 2. Parti ( 31-60. Günler) : En az 20 adet tank 3. Parti (61-90. Günler) : En az 20 adet tank 4. Parti (91-120. Günler) : Kalan tüm tanklar (En az 20 adet) 3.5. İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip



4- Katılım ve yeterlik kriterleri:

4.1. Katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin istekliler tarafından e-teklif kapsamında sunulması gereken bilgi ve belgelere aşağıda yer verilmiştir:

4.1.1. Teklif mektubu.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren bilgi ve belgeler:

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgi ve belgeler.

4.1.2.2. Vekâleten ihaleye katılma halinde vekile ilişkin bilgi ve belgeler.

4.1.3. Geçici teminat.

4.1.4 İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi.

4.1.5. Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajından yararlanmak isteyen istekliler tarafından sunulacak yerli malı belgesi

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.





5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.



6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.



7- İhaleye teklif verecek olanların, EKAP hesabına giriş yaparak ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.



8-Teklifler, EKAP üzerinden teklif mektubu ile ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanacak ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.



9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.





10- Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.



11- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.



12- Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.



13- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.



14- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.



15- Diğer hususlar:



Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

Basın No: ILN02568823

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