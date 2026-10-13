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Resmi İlan Örnek No:54* T.C. İZMİR 26. İCRA DAİRESİ 2025/8696 ESAS TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Örnek No:54* T.C. İZMİR 26. İCRA DAİRESİ 2025/8696 ESAS TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/8696 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Muhammen KıymetiAdediCinsiMahiyeti ve Önemli Vasıfları
1.107.400,00791Taşınır791 Adet MENKUL MUHTELİF RENK VE EBATLARDA ÇİFT AYAKKABI
194.400,00108Taşınır108 Adet MENKUL MUHTELİF RENK VE EBATLARDA ÇİFT BOT / ÇİZME
Artırma Bilgileri
1.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 20/11/2026 - 10:20
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Bitiş Tarih ve Saati : 27/11/2026 - 10:20
2.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 15/12/2026 - 10:20
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Bitiş Tarih ve Saati : 22/12/2026 - 10:20

12/10/2026 (İİK m.114/4)

Basın No: ILN02568646
#ilangovtr