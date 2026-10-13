Örnek No:54* T.C. İZMİR 26. İCRA DAİRESİ 2025/8696 ESAS TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

|Muhammen Kıymeti
|Adedi
|Cinsi
|Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
|1.107.400,00
|791
|Taşınır
|791 Adet MENKUL MUHTELİF RENK VE EBATLARDA ÇİFT AYAKKABI
|194.400,00
|108
|Taşınır
|108 Adet MENKUL MUHTELİF RENK VE EBATLARDA ÇİFT BOT / ÇİZME
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 20/11/2026 - 10:20
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Bitiş Tarih ve Saati : 27/11/2026 - 10:20
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 15/12/2026 - 10:20
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Bitiş Tarih ve Saati : 22/12/2026 - 10:20
12/10/2026 (İİK m.114/4)
Basın No: ILN02568646
#ilangovtr