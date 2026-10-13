Örnek No:54* T.C. İZMİR 26. İCRA DAİRESİ 2025/8696 ESAS TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları 1.107.400,00 791 Taşınır 791 Adet MENKUL MUHTELİF RENK VE EBATLARDA ÇİFT AYAKKABI 194.400,00 108 Taşınır 108 Adet MENKUL MUHTELİF RENK VE EBATLARDA ÇİFT BOT / ÇİZME

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/11/2026 - 10:20

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 27/11/2026 - 10:20 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/12/2026 - 10:20

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 22/12/2026 - 10:20

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraadresi üzerindensayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.Artırma Bilgileri

12/10/2026 (İİK m.114/4)

Basın No: ILN02568646

#ilangovtr