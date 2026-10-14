TC MSB ANT İZMİR İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ VE BAĞLI ÜNİTELER İÇİN 2027 YILI PERSONEL TAŞIMA SERVİSİ HİZMET ALIMI

TC MSB ANT İzmir İşletme Müdürlüğü ve Bağlı Üniteler İçin 2027 Yılı Personel Taşıma Servisi Hizmet Alımı hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası (İKN) : 2026/1996651

1- İdarenin

1.1. Adı : BATI BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

1.2. Adresi : 9 EYLÜL MAH. ÇANAKKALE ASFALTI CAD. NO:10 MENEMEN/İZMİR

1.3. Telefon numarası 02328333723

1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ indirilebileceği internet sayfası



2- İhalenin

2.1. Tarih ve Saati : 06.11.2026 - 10:30

2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres: T.C. M.S.B. ANT Bşk. Batı Bölge İzmir İşletme Müdürlüğü - 9 Eylül Mah. Çanakkale Asfaltı Cad. No:10 Menemen/İZMİR



3- İhale konusu hizmet alımının

3.1 Adı : TC MSB ANT İzmir İşletme Müdürlüğü ve Bağlı Üniteler İçin 2027 Yılı Personel Taşıma Servisi Hizmet Alımı

3.2. Niteliği, türü ve miktarı : T.C. MSB ANT Batı Bölge İzmir İşletme Müdürlüğü ve Bağlı Ünitelerin 01.01.2027-

31.12.2027 tarihleri arasında toplam 4 hatta (teknik şartname ekinde yer alan güzergah bilgileri doğrultusunda) personel taşıma hizmetinin sağlanması

Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer : ANT İzmir İşletme Müdürlüğü ve TF-14 Çiğli Tank Çiftliği (Menemen-İZMİR), ANT İzmir

İşletme Müdürlüğü ve TF-14 Çiğli Tank Çiftliği (Menemen-İZMİR), TF-37 Aliağa Tank Çiftliği (Aliağa-İZMİR), TF-13 Akhisar Tank Çiftliği (Akhisar-MANİSA)

3.4. Süresi/teslim tarihi : İşe başlama tarihi 01.01.2027, işin bitiş tarihi 31.12.2027

3.5. İşe başlama tarihi : 01.01.2027



4- Katılım ve yeterlik kriterleri:

4.1. Katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin istekliler tarafından e-teklif kapsamında sunulması gereken bilgi ve belgelere aşağıda yer verilmiştir:

4.1.1. Teklif mektubu.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren bilgi ve belgeler:

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç) / üyelerine/kurucularına ilişkin bilgi ve belgeler.

4.1.2.2. Vekâleten ihaleye katılma halinde vekile ilişkin bilgi ve belgeler.

4.1.3. Geçici teminat.

4.1.4 İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:

Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.3.1.1. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere kullanılan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ve 4734 sayılı Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicili müdürlükleri veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartların korunduğunu gösteren, e-forma uygun belgenin kullanılması zorunludur.

4.3.1.2. 4734 sayılı Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini tevsik eden belgelerin sunulması zorunludur.



4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1. Kamu kurum veya kuruluşları ile özel sektöre yapılan her türlü personel, yolcu, öğrenci taşımaları ile araç kiralama yoluyla yapılan personel taşıma işleri.



5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.



6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.



7- İhaleye teklif verecek olanların, EKAP hesabına giriş yaparak ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.



8- Teklifler, EKAP üzerinden teklif mektubu ile ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanacak ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.



9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.



10- Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.



11- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.



12- Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.



13- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.



14- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.



15- Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Personel/Öğrenci Taşıma Hizmetleri/0,78 Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.

Basın No: ILN02570219

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