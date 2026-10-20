KOMPAKT ARŞİV ARABASI, KASNAK VE ZİNCİR TAKIMI SATIN ALINACAKTIR

KOMPAKT ARŞİV ARABASI, KASNAK VE ZİNCİR TAKIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası (İKN) : 2026/2013058

1- İdarenin 1.1. Adı : FOÇA AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU İŞYURDU MÜDÜRLÜĞÜ 1.2. Adresi : imam tepe küme evleri yeni bağarası köyü eski Foça İZMİR FOÇA/İZMİR 1.3. Telefon numarası : 02328271002 1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/



2- İhalenin

2.1. Tarih ve Saati : 06.11.2026 - 11:00 2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres : FOÇA AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU İŞYURDU MÜDÜRLÜĞÜ TOPLANTI SALONU



3- İhale konusu mal alımının

3.1. Adı : KOMPAKT ARŞİV ARABASI, KASNAK VE ZİNCİR TAKIMI 3.2. Niteliği, türü ve miktarı : 300*60*10 VOLANLI KOMPAKT ARŞİV ARABASI -60 ADET 300*60*10 VOLANLI FRENLİ KOMPAKT ARŞİV ARABASI- 20ADET 300*60*10 VOLANSIZ SABİT KOMPAKT ARŞİV ARABASI-20 ADET 200*60*10 VOLANLI KOMPAKT ARŞİV ARABASI -100ADET 200*60*10 VOLANLI FRENLİ KOMPAKT ARŞİV ARABASI- 50 ADET 200*30*10 VOLANSIZ SABİT KOMPAKT ARŞİV ARABASI- 50 ADET ZİNCİR TAKIMI - 230ADET KASNAK TAKIMI KİLİTLİ - 70ADET KASNAK TAKIMI KİLİTSİZ -160ADET

Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. 3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer : FOÇA AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU İŞYURDU MÜDÜRLÜĞÜ METAL İŞ KOLU 3.4. Süresi/teslim tarihi : SÖZLEŞME İMZALANDIKTAN SONRA MAL ALIMINA BAŞLANACAK OLUP 20 GÜN İÇERİSİNDE MAL ALIMI TAMAMLANACAKTIR 3.5. İşe başlama tarihi : SÖZLEŞME İMZALANDIKTAN SONRA MAL ALIMINA BAŞLANACKTIR



4- Katılım ve yeterlik kriterleri:

4.1. Katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin istekliler tarafından e-teklif kapsamında sunulması gereken bilgi ve belgelere aşağıda yer verilmiştir:

4.1.1. Teklif mektubu.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren bilgi ve belgeler:

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgi ve belgeler.

4.1.2.2. Vekâleten ihaleye katılma halinde vekile ilişkin bilgi ve belgeler.

4.1.3. Geçici teminat.

4.1.4 İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi.

4.1.5. Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajından yararlanmak isteyen istekliler tarafından sunulacak yerli malı belgesi

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.





5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.



6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 1 (yüzde bir) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.



7- İhaleye teklif verecek olanların, EKAP hesabına giriş yaparak ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.



8-Teklifler, EKAP üzerinden teklif mektubu ile ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanacak ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.



9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.





10- Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.



11- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.



12- Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.



13- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.



14- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.



15- Diğer hususlar:



Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

Basın No: ILN02574505

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