SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI ENGELLİ ÇALIŞMALARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNE GÖRME ENGELLİ KÜTÜPHANESİ CİHAZLARI ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası (İKN) : 2026/1939966

1- İdarenin 1.1. Adı : İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI ENGELLİ ÇALIŞMALARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 1.2. Adresi : İzmir Büyükşehir Belediyesi Zübeyde Hanım Mahallesi Baş Pehlivan Karaali Caddesi No:377 KARŞIYAKA/İZMİR 1.3. Telefon numarası : 02322939843 1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/



2- İhalenin

2.1. Tarih ve Saati : 05.11.2026 - 11:30 2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres : İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SATIN ALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI (MİMAR SİNAN MAHALLESİ 9 EYLÜL MEYDANI NO:9/1 KÜLTÜRPARK 1 NOLU HOL KONAK/İZMİR)



3- İhale konusu mal alımının

3.1. Adı : SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI ENGELLİ ÇALIŞMALARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNE GÖRME ENGELLİ KÜTÜPHANESİ CİHAZLARI ALIMI 3.2. Niteliği, türü ve miktarı : GÖRME ENGELLİ KÜTÜPHANESİ CİHAZLARI ALIMI (7 İŞ KALEMİ)

Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. 3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer : TÜM MALLAR, YURTOĞLU ENGELLİ ÇALIŞMALARI MERKEZİ; YURTOĞLU MAHALLESİ 3946/6 SOKAK NO:2 KARABAĞLAR/İZMİR ADRESİNE TEK SEFERDE TESLİM EDİLECEKTİR. ELEKTRONİK CİHAZLARIN TAMAMI ÇALIŞIR VAZİYETTE, LİSANSLARI YÜKLENMİŞ HALDE KURULUMLARI YAPILARAK TESLİM EDİLECEKTİR. 3.4. Süresi/teslim tarihi : TÜM MALLAR, YÜKLENİCİ İLE İDARE ARASINDA SÖZLEŞMENİN İMZALANMASINDAN İTİBAREN 30 (OTUZ) TAKVİM GÜNÜ İÇERİSİNDE MONTAJLARI VE KURULUMLARI YAPILARAK ÇALIŞIR VAZİYETTE TESLİM EDİLECEKTİR 3.5. İşe başlama tarihi : SÖZLEŞMENİN İMZALANMASINDAN İTİBAREN



4- Katılım ve yeterlik kriterleri:

4.1. Katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin istekliler tarafından e-teklif kapsamında sunulması gereken bilgi ve belgelere aşağıda yer verilmiştir:

4.1.1. Teklif mektubu.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren bilgi ve belgeler:

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgi ve belgeler.

4.1.2.2. Vekâleten ihaleye katılma halinde vekile ilişkin bilgi ve belgeler.

4.1.3. Geçici teminat.

4.1.4 İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi.

4.1.5. Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajından yararlanmak isteyen istekliler tarafından sunulacak yerli malı belgesi

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir. 4.3.1 Katalog ve/veya fotoğraf ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren dokümana ilişkin belgelere ait bilgiler: Katalog, Broşür ve Diğer Belgeler





5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.



6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.



7- İhaleye teklif verecek olanların, EKAP hesabına giriş yaparak ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.



8-Teklifler, EKAP üzerinden teklif mektubu ile ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanacak ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.



9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.





10- Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.



11- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.



12- Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.



13- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.



14- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.



15- Diğer hususlar:



Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

Basın No: ILN02568807

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