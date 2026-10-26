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Resmi İlan İZMİR DEFTERDARLIĞI GAZİEMİR VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN İLANEN TEBLİĞ

İZMİR DEFTERDARLIĞI GAZİEMİR VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN İLANEN TEBLİĞ

Aşağıda adı soyadı (unvanı) ile vergi ve ceza nevileri yazılı Gaziemir Vergi Dairesi Müdürlüğü'ne ait vergi mükellefleri adına tanzim olunan Ödeme Emirleri 213 sayııl Vergi Usul Kanununun 93 ve müteakip maddeleri gereğince posta ile bilinen adreslerinde bulunamadığından tebliğ yapılamamıştır. 213 sayılı Kanunun 105'nci maddesi gereğince adları geçen mükelleflerin ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde Gaziemir Vergi Dairesi Müdürlüğü'ne bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri, taahhütlü mektup veya telgrafla adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, riayet edilmediği takdirde anılan Kanunun 106'ncı maddesi gereğince işbu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 1 aylık sürenin sonunda adı geçen mükelleflere tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur. 24.08.2026
S. NOVERGİ NOTC KİMLİK NOSOYAD AD/UNVANADRESVERGİ DÖNEMİANA VERGİ KODUVERGİ KODUANA TAKİP DOSYA NOTAKİP DOSYA NOVERGİ ASLI BORCU TOPLAMIKESİNLEŞEN GECİKME ZAMMI TOPLAMICEZA TOPLAMITOPLAM BORÇ
01454****746635****2976ŞABAN HACİOĞLUEFELER MAH. 324 SK. No:46 D:1 : BUCA İZMİR200807200807001530802025111166Fsk00000022025111114Ft000000040,00-30.796,0230.796,02
02454****746635****2976ŞABAN HACİOĞLUEFELER MAH. 324 SK. No:46 D:1 : BUCA İZMİR200806200806001530802025111166Fsk00000022025111114Ft000000060,00-51.376,5651.376,56
03501****523384****8586SERKAN KARABAĞCILAR MAH. URFA BLV. No:141 D: : BAĞLAR DİYARBAKIR201501201512001000102025102466Fsl00000012025102414Ft1000000236.474,06--36.474,06
04501****523384****8586SERKAN KARABAĞCILAR MAH. URFA BLV. No:141 D: : BAĞLAR DİYARBAKIR201501201512001030802025102466Fsl00000012025102414Ft100000020,00-36.474,0636.474,06
05658****439146****3508GÜL KAPLANGÜRPINAR MAH. 7005/4 SK. No:22 D:3 : BORNOVA İZMİR201701201712000100012025111166Fsm00000062025111114Ft2000005065.534,24--65.534,24

Basın No: ILN02578251
#ilangovtr