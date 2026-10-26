VETERİNER İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İZMİR DOĞAL YAŞAM PARKI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNE ELEKTRİKLİ ÇİT TELİ MALZEMELERİ ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası (İKN) : 2026/1993128

1- İdarenin 1.1. Adı : İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI VETERİNER İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İZMİR DOĞAL YAŞAM PARKI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 1.2. Adresi : AHMET PİRİŞTNA CADDESİ NO:3 SASALI ÇİĞLİ/İZMİR 1.3. Telefon numarası : 02322934939 1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- İhalenin

2.1. Tarih ve Saati : 11.11.2026 - 11:30 2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres : İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI (MİMAR SİNAN MAHALLESİ 9 EYLÜL MEYDANI NO:9/1 (KÜLTÜRPARK 1 NOLU HOL) KONAK/İZMİR)

3- İhale konusu mal alımının

3.1. Adı : VETERİNER İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İZMİR DOĞAL YAŞAM PARKI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNE ELEKTRİKLİ ÇİT TELİ MALZEMELERİ ALIMI 3.2. Niteliği, türü ve miktarı : ELEKTRİKLİ ÇİT TELİ MALZEMELERİ ALIMI - 10 İŞ KALEMİ

Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. 3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer : TÜM MALZEMELER İZMİRDOĞAL YAŞAM PARKI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ AHMET PİRİŞTİNA CADDESİ NO:5 SASALI ÇİĞLİ / İZMİR ADRESİNE TESLİM EDİLECEKTİR. 3.4. Süresi/teslim tarihi : MALLAR, YÜKLENİCİ İLE İDARE ARASINDA SÖZLEŞME İMZALANMASINDAN İTİBAREN 45 (KIRKBEŞ) TAKVİM GÜNÜ İÇERİSİNDE TESLİM EDİLECEKTİR. 3.5. İşe başlama tarihi : SÖZLEŞMENİN İMZALANMASINDAN İTİBAREN

4- Katılım ve yeterlik kriterleri:

4.1. Katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin istekliler tarafından e-teklif kapsamında sunulması gereken bilgi ve belgelere aşağıda yer verilmiştir:

4.1.1. Teklif mektubu.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren bilgi ve belgeler:

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgi ve belgeler.

4.1.2.2. Vekâleten ihaleye katılma halinde vekile ilişkin bilgi ve belgeler.

4.1.3. Geçici teminat.

4.1.4 İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi.

4.1.5. Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajından yararlanmak isteyen istekliler tarafından sunulacak yerli malı belgesi

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7- İhaleye teklif verecek olanların, EKAP hesabına giriş yaparak ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8-Teklifler, EKAP üzerinden teklif mektubu ile ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanacak ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10- Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12- Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15- Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

Basın No: ILN02572000

#ilangovtr