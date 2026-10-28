Örnek No:54* T.C. İZMİR 9. İCRA DAİRESİ 2024/10560 ESAS TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

505.000,00

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Taşıt

Plakası :35 AHT 73

Markası :CITROEN

Tipi :7/ BERLİNGO

Modeli : 2010

Cinsi :Kamyonet Kapalı Kasa

Renk : Siyah

Motor numarası :10JBBU0053397

Şase no :VF77N9HXCAJ532952

Kullanım amacı :Hususi

Kullanım şekli : Yük Nakli

Silindir hacmi :1560 cm3

Koltuk sayısı :5

Yakıt cinsi : Dizel

Sahiplik tarihi : 07/12/2021

Aracın anahtarı var, ruhsatı yok, yedek anahtarı yok.

Aracın motoru çalışıyor. Akü şarjı zayıf. Aracın kilometresi 244489 km. HDİ 16 motor mevcut. Kaputun yalıtım kısmı hasarlı. Motorda yağ kaçakları gözlendi. Motorda eksik parça görülmedi. Aracın dış kısmında yapılan incelemede :Aracın siyah renk,VJBBU0053391 şasi numaralı, yanları camlı çift sıra koltuklu olduğu, muhtelif hafif hasarları, muhtelif çizikleri olduğu, sağarka tamponda sürtme izleri, sol ve sağ marşpiyelde kırık, sağ dış aynada hafif hasar, sol arka cam koruma plastik parçada kırık olduğu görüldü. Aracın içinden yapılan incelemede, koltuk kılıfları ile kullanıldığı, paspasın kaplaması olduğu görüldü. Bagaj kısmında 4 lü hoparlörlü müzik sistemi mevcut. Müzik sistemi for-x marka amfi, massıve- eymense marka Aracın dört lastiği emniyetli kullanım sınırları içinde. Araç İzmir ili Zeybek Yediemin Deposunda Bulunmaktadır.