Örnek No:54* T.C. İZMİR 9. İCRA DAİRESİ 2024/10560 ESAS TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

|Muhammen Kıymeti
|Adedi
|Cinsi
|Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
|505.000,00
|1
|Taşıt
|Plakası :35 AHT 73
Markası :CITROEN
Tipi :7/ BERLİNGO
Modeli : 2010
Cinsi :Kamyonet Kapalı Kasa
Renk : Siyah
Motor numarası :10JBBU0053397
Şase no :VF77N9HXCAJ532952
Kullanım amacı :Hususi
Kullanım şekli : Yük Nakli
Silindir hacmi :1560 cm3
Koltuk sayısı :5
Yakıt cinsi : Dizel
Sahiplik tarihi : 07/12/2021
Aracın anahtarı var, ruhsatı yok, yedek anahtarı yok.
Aracın motoru çalışıyor. Akü şarjı zayıf. Aracın kilometresi 244489 km. HDİ 16 motor mevcut. Kaputun yalıtım kısmı hasarlı. Motorda yağ kaçakları gözlendi. Motorda eksik parça görülmedi. Aracın dış kısmında yapılan incelemede :Aracın siyah renk,VJBBU0053391 şasi numaralı, yanları camlı çift sıra koltuklu olduğu, muhtelif hafif hasarları, muhtelif çizikleri olduğu, sağarka tamponda sürtme izleri, sol ve sağ marşpiyelde kırık, sağ dış aynada hafif hasar, sol arka cam koruma plastik parçada kırık olduğu görüldü. Aracın içinden yapılan incelemede, koltuk kılıfları ile kullanıldığı, paspasın kaplaması olduğu görüldü. Bagaj kısmında 4 lü hoparlörlü müzik sistemi mevcut. Müzik sistemi for-x marka amfi, massıve- eymense marka Aracın dört lastiği emniyetli kullanım sınırları içinde. Araç İzmir ili Zeybek Yediemin Deposunda Bulunmaktadır.
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 08/01/2027 - 10:07
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Bitiş Tarih ve Saati : 15/01/2027 - 10:07
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 04/02/2027 - 10:07
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Bitiş Tarih ve Saati : 11/02/2027 - 10:07
26/10/2026 (İİK m.114/4)
Basın No: ILN02580259
#ilangovtr