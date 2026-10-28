Örnek No:55* T.C. SEFERİHİSAR (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2026/18 VESAYET SATIŞ TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/11/2026 - 11:22

-------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 01/12/2026 - 11:22 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/12/2026 - 11:22

-------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 24/12/2026 - 11:22

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraadresi üzerindensayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.Özellikleri : İzmir ili, Seferihisar ilçesi, Payamlı Mah. 5213 ada, 14 parsel sayılı taşınmaz 3 katlı tripleks, zemin katta salon açık mutfak, banyo bulunmaktadır. Zemin tamamı seramik kaplıdır. Mutfakta mermer tezgâh ve klasik mutfak dolabı bulunmaktadır. Duvarlar plastik boya ve badanalı, pencere doğramaları PVC, banyoda yerler ve duvarlar seramik olup duşa kabin bulunmaktadır. Birinci kata ahşap kaplamalı iç merdivenle çıkılmaktadır. Birinci katta hol, 3 oda, banyo ve balkon vardır. Hol ve 3 odada yerler laminat kaplamalı, iç kapılar ahşap, pencereler PVC dir. Banyoda duşa kabin bulunmaktadır. Bir odanın duvar ve tavanında nemlenme nedeniyle sıva dökülmesi görülmüştür. Yine ahşap kaplamalı iç merdiven ile teras kata çıkılmaktadır. Teras katta bir oda, mutfak ve geniş teras bulunmaktadır. Bina dış cephesinde yıpranma ve bakımsızlık nedeniyle boyaları yer yer dökülmüş, sıvaları açığa çıkmış durumdadır. Ayrıca bahçesi bulunmaktadır. Genel olarak kullanılan malzeme kalitesi vasat (ortalama) düzeydedir. 30-35 yaşında olup yaşından kaynaklanan yıpranma %32 mertebesindedir. Bina taban alanı yaklaşık 60 m2 olup 2,5 kat kapalı alan alanı yaklaşık 150 m2 dir.,Adresi : Payamlı Mah. Kocayusuf Cad. No: 75 Seferihisar / İZMİRYüzölçümü : 330,19 m2Kıymeti : 3.626.250,00 TLKDV Oranı : %0

26/10/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02580271

#ilangovtr