T.C. BERGAMA AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Esas No : 2026/252

Karar No : 2026/407

İLAN

Mahkememizin 03/09/2026 tarih ve 2026/252-2026/407 E.K. sayılı kararı ile; sanık Şahin TAN hakkında "bilişim Sistemleri Banka Veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık" suçundan yapılan yargılama sonunda;

Sanık Şahin TAN hakkında bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçundan neticeten 3 yıl 4 ay hapis ve 14.800-TL adli para cezası ile cezalandırılmasına dair verilen kararın, sanık Şahin TAN (Reşit ve Adle oğlu, 07/07/1999 Nusaybin doğumlu, T.C. Kimlik No: 509*****430)'ın Türkiye'de bulunan mevcut adreslerine tebligat imkanı bulunamamıştır.

7201 sayılı kanunun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince kararın İLANEN TEBLİĞİNE,

İlan ücretinin ve mahkeme masrafının karar kesinleştikten sonra sanıktan tahsiline,

Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 GÜN sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğden itibaren2 hafta içerisindeMahkememize verilmek veya Mahkememize gönderilmek üzere bir dilekçe ile veya zabıt katibine yapılacak beyanının tutanağa geçirilerek hakime onaylatılması yoluyla veya bu hususta bir dilekçe vererek İzmir Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde İSTİNAF kanun yolu açık olmak üzere karar verildiği hususları,

İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.27/10/2026



Basın No: ILN02581637

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