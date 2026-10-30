İZMİR KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN;

İHALEYE İLİŞKİN BİLGİLER

İşin Adı: Karşıyaka Belediyesi Sınırları İçerisinde Oluşan Tekstil Atıkları ve Ambalaj Atıklarının 32 (Otuz İki) Ay Süre ile Kaynağında Ayrı Toplanması, Taşınması ve Değerlendirilmesi İşi. İhale Usulü: 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 45. Maddesi uyarınca "Açık Teklif Usulü" İhalenin Yapılacağı Yer: Karşıyaka Belediyesi Ana Hizmet Binası Encümen Salonu (5. Kat) Bahriye Üçok Bulvarı No:5 Karşıyaka / İZMİR. İhale Tarihi ve Saati: 11 Kasım 2026 Çarşamba Saat:14:00 İhale Dokümanının Görülmesi ve Temini: İhale dokümanı, mesai saatleri içerisinde Karşıyaka Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü'nde bedelsiz görülebilir; ihaleye katılmak için 3.000,00 TL (üçbinTürkLirası) doküman bedelinin Belediye veznesine yatırılarak satın alınması zorunludur. Tahmin edilen (Muhammen) 1 (bir) yıllık bedel: 4.000.000,00 TL/Yıl (dörtmilyonTürkLirası) + KDV Geçici Teminat Tutarı: (%3), 120.000,00 TL (yüzyirmibinTürkLirası) Tekliflerin Verilme Şekli: İhalede 1 (bir) yıllık bedel üzerinden artırım yapılacaktır. Muhammen bedelin altında verilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI VE İSTENİLEN BELGELER

6.1. Gerçek Kişilerden İstenen Belgeler:

T.C. nüfus cüzdanı sureti veya onaylı kimlik fotokopisi, Kanuni ikametgâh belgesi ve yazılı adres beyanı, İlgisine göre Ticaret, Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkârlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tescil belgesi, Noter tasdikli imza beyannamesi, Vekâleten katılım halinde noter tasdikli vekâletname ve vekile ait imza beyannamesi, Şartnamede belirlenen geçici teminatın yatırıldığına dair belediye makbuzu veya banka geçici teminat mektubu, İhale dokümanının satın alındığına dair onaylı tahsilat makbuzu ve her sayfası imzalanmış ihale dokümanı, İhale ilan tarihinden sonra alınmış, vadesi geçmiş SGK prim borcu ile vergi borcu bulunmadığına dair resmi belgeler, Karşıyaka Belediyesine vadesi geçmiş herhangi bir borcu bulunmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak ilişiksiz belgesi, 2886 sayılı Kanun kapsamında ihalelerden yasaklı olmadığına dair yazılı taahhütname, Çevre İzin ve Lisans Belgeleri: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünden Atık Yönetimi Yönetmeliği kapsamında alınmış "20.01.10" Atık Kodlu Giysiler ve "20.01.11" Atık Kodlu Tekstil Ürünlerini Toplama ve Ayırma Lisans Belgesi ve ekleri,

Atık Yönetimi Yönetmeliği Ek-4 Atık Listesi uyarınca tanımlanmış ambalaj atık kodlarına uygun Ambalaj Atıklarını Toplama ve Ayırma (TAT) Lisans Belgesi.

Söz konusu lisans belgeleri isteklinin bizzat kendisine ait olabileceği gibi; ambalaj toplama işinin Teknik Şartnameye uygun olarak bir alt yüklenici eliyle yürütüleceğinin taahhüt edilmesi halinde, çalışılacak lisanslı alt yükleniciye ait Çevre İzin ve Lisans Belgesi ile noter onaylı iş birliği/alt yüklenici protokolü şeklinde de sunulabilir.

6.2. Tüzel Kişilerden İstenen Belgeler:

Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi, Teklif vermeye yetkili olduğunu gösterir noter tasdikli imza sirküleri ve şirket ortaklık durumunu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, Vekâleten iştirak ediliyorsa, şirket adına teklif vermeye yetkili kılındığına dair noter tasdikli vekâletname ve vekilin imza sirküleri/beyannamesi, Tebligat için adres beyanı, telefon, faks ve kayıtlı e-posta (KEP) bilgileri, Şartnamede belirlenen geçici teminatın yatırıldığına dair belediye makbuzu veya banka geçici teminat mektubu, İhale dokümanının satın alındığına dair onaylı makbuz ve her sayfası kaşeli/imzalı ihale dokümanı, İhale ilan tarihinden sonra alınmış, vadesi geçmiş SGK prim borcu ve vergi borcu bulunmadığına dair güncel belgeler, Karşıyaka Belediyesine vadesi geçmiş borcu bulunmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak ilişiksiz belgesi, 2886 sayılı Kanun uyarınca ihalelerden yasaklı olmadığına dair yazılı taahhütname, Çevre İzin ve Lisans Belgeleri: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünden Atık Yönetimi Yönetmeliği kapsamında tüzel kişilik adına alınmış "20.01.10" Atık Kodlu Giysiler ve "20.01.11" Atık Kodlu Tekstil Ürünlerini Toplama ve Ayırma Lisans Belgesi ve ekleri,

Atık Yönetimi Yönetmeliği Ek-4 Atık Listesi uyarınca tanımlanmış ambalaj atık kodlarına uygun Ambalaj Atıklarını Toplama ve Ayırma (TAT) Lisans Belgesi.

Söz konusu lisans belgeleri isteklinin bizzat kendisine ait olabileceği gibi; ambalaj toplama işinin Teknik Şartnameye uygun olarak bir alt yüklenici eliyle yürütüleceğinin taahhüt edilmesi halinde, çalışılacak lisanslı alt yükleniciye ait Çevre İzin ve Lisans Belgesi ile noter onaylı iş birliği/alt yüklenici protokolü şeklinde de sunulabilir.

6.3. Ortak Girişim Olarak Katılım Halinde:

Ortak girişim beyannamesi verilecek olup, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her biri (6.1) veya (6.2) maddelerinde sayılan belgeleri ayrı ayrı sunmak zorundadır.

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için ihale ilanında belirtilen gün ve saate kadar yukarıdaki belgelerin aslını veya aslına uygunluğunu noterce onaylanmış örnekleri eksiksiz olarak Karşıyaka Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü'ne (Encümen Başkanlığına) teslim etmeleri şarttır.

Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespit etmekte serbesttir.

Şartname ve eklerini mesai saatleri (08.00-17.00) içerisinde İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğünden (Latife Hanım Mh. Coşkun Şahin Sk. No.129 Şantiye Tesisleri Teknik Hizmet Binası Karşıyaka/İzmir) 3000 (üçbin) TL bedel mukabilinde temin ederek tahakkuk ettirecek ve bedelini belediye veznelerine yatıracaktır.

İLAN OLUNUR.

Basın No: ILN02577695

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