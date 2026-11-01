İLAN T.C. İZMİR 22. AİLE MAHKEMESİNDEN ESAS NO : 2026/338 Esas

DAVALI : VELİ AKÇAM Cesimak Kosbi Kemalpaşa 4.Çıkmaz No:3 Kemalpaşa Naldöken Kemalpaşa/ İZMİR

Davacı tarafından aleyhinize açılan Babalık (Babalık Davası) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize dava dilekçesi ve tensip zaptı tebliğe çıkarılmış olup adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve tensip zaptının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

HMK'nın 122. maddesi uyarınca davaya karşı iki haftalık kesin süre içerisinde cevap verebileceğiniz, aynı yasanın 126' ncı maddesi uyarınca cevap dilekçesinin davacı sayısınca örnek eklenmesi gerektiği ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra ilanen tebliğin yapılmış sayılacağı hususu ilanen ihtar ve tebliğ olunur.

Basın No: ILN02583333

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