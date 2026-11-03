T.C.KARŞIYAKA 7. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ Sayı : E.31123752-2025/32-Ceza Dava Dosyası 19.10.2026 İ L A N

Sanık Ercan TAŞ tarafından Katılan Hakan YAPRAK'a yönelik basit yargılama suçundan mahkememizce yapılan yargılama sonucunda;

Ercan TAŞ hakkında 5271 sayılı CMK'nun 223/2-e maddesi gereğince Beraat kararı verilmiş olup,

Katılan Hakan YAPRAK'ın bilinen son adresi olan Balatçık mahallesi 8795 sokak no : 53 Çiğli İZMİR adresine Tebliğat Kanunu göre normal ve 35. maddesine göre çıkarılan tebliğ evrakları bila tebliğ iade edildiği, adres araştırması için Çiğli İlçe Emniyet Müdürlüğüne yazılan müzekkere cevabında bildirilen Cennetçeşme mahallesi, 3991 Sokak no : 3 Karabağlar adresine çıkarılan tebliğ evrakının da bila tebliğ edildiği, UYAP kaydında yapılan sorgulamada şahsın mernis adresinin olmadığı kayıtlı bulunan tüm adreslerinden kolluk vasıtası ile yapılan adres araştırmalarında da sanığın ikamet adresine ulaşılamadığı anlaşılmakla, kararın ilgiliye ilan yoluyla tebliğine karar verilmiştir.

7201 sayılı kanunun 29. Maddesine göre hüküm özetinin gazetede ilan edildiği tarihinden 15 gün

sonra tebliğ edilmiş olacaktır.

Katılanın kararın tebliğ tarihinden itibaren başlayarak tebliğ edildiği tarihten itibaren 2 hafta içerisinde Mahkememize veya başka bir yerdeki nöbetçi asliye ceza mahkemesine verilecek bir dilekçe ile veya zabıt katibine bulunulacak beyanın tutanağa geçirilmesi suretiyle veya ceza infaz kurumunda bulunanlar açısından ayrıca bulundukları ceza infaz kurumu ve tutukevi müdürüne, yetkililerine beyanda bulunmak veya bu hususta bir dilekçe vermek suretiyle istinaf yasa yoluna başvurma hakkını kullanabileceği,

İlanen duyurulur. 19.10.2026

Basın No: ILN02584661

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