DİKİLİ BELEDİYESİ TAŞINMAZ KİRALAMA İHALESİ İLANI

SIRA NO İLİ İLÇESİ MAHALLESİ NİTELİK ADA PARSEL M² (YAKLAŞIK) KİRA SÜRESİ MUHAMMEN BEDEL AYLIK (TL) GEÇİCİ TEMİNAT (%3) İHALE TARİHİ İHALE SAATİ ADRES

1 İZMİR DİKİLİ BADEMLİ DÜKKAN 289 9 13,5 m² 10 YIL 6.000,00 TL AYLIK (KDV HARİÇ) ₺ 21.600,00 19.11.2026 09:30 BADEMLİ MAHALLESİ 22 SOKAK ZEMİN KAT NO:58/2

2 İZMİR DİKİLİ ÇANDARLI KAFETARYA (ALKOLSÜZ)/ ÇAY BAHÇESİ/ KAHVEHANE 1621 1 110 m² 10 YIL 85.000,00 TL AYLIK (KDV HARİÇ) ₺ 306.000,00 19.11.2026 09:40 ÇANDARLI MAHALLESİ VALİ ŞENTÜRK CAD. NO:3

3 İZMİR DİKİLİ ÇANDARLI DÜKKAN 1620 6 22 m² 10 YIL 16.500,00 TL AYLIK (KDV HARİÇ) ₺ 59.400,00 19.11.2026 09:50 ÇANDARLI MAHALLESİ VALİ ŞENTÜRK CAD. NO:25/F

4 İZMİR DİKİLİ ÇANDARLI DÜKKAN 1610 28 18 m² 10 YIL 16.000,00 TL AYLIK (KDV HARİÇ) ₺ 57.600,00 19.11.2026 10:00 ÇANDARLI MAHALLESİ HÜRRİYET MEYDANI NO:9/D

5 İZMİR DİKİLİ ÇANDARLI KAFETERYA/ ÇAY BAHÇESİ/ RESTAURANT 1559 1 149,85 m² KAPALI ALAN 504,46 m² AÇIK ALAN TOPLAM: 654,31 m² 10 YIL 95.000,00 TL AYLIK (KDV HARİÇ) ₺ 342.000,00 19.11.2026 10:10 ÇANDARLI MAH. BAHÇELİ SOK. NO:2

6 İZMİR DİKİLİ ÇANDARLI DÜKKAN 1615 7 20 m² 10 YIL 15.250,00 TL AYLIK (KDV HARİÇ) ₺ 54.900,00 19.11.2026 10:20 ÇANDARLI MAHALLESİ ÇARŞI SOKAK NO:11

7 İZMİR DİKİLİ İSMETPAŞA DÜKKAN 93 7 10 m² 10 YIL 26.000,00 TL AYLIK (KDV HARİÇ) ₺ 93.600,00 19.11.2026 10:30 İSMETPAŞA MAHALLESİ 7 SOKAK NO:9/2

8 İZMİR DİKİLİ İSMETPAŞA DÜKKAN 93 7 10 m² 10 YIL 26.000,00 TL AYLIK (KDV HARİÇ) ₺ 93.600,00 19.11.2026 10:40 İSMETPAŞA MAHALLESİ 7 SOKAK NO:9/5

9 İZMİR DİKİLİ İSMETPAŞA DÜKKAN 93 8 7 m² 10 YIL 34.000,00 TL AYLIK (KDV HARİÇ) ₺ 122.400,00 19.11.2026 10:50 İSMETPAŞA MAHALLESİ 7 SOKAK NO:7/I

10 İZMİR DİKİLİ İSMETPAŞA DÜKKAN 93 8 7 m² 10 YIL 34.000,00 TL AYLIK (KDV HARİÇ) ₺ 122.400,00 19.11.2026 11:00 İSMETPAŞA MAHALLESİ 7 SOKAK NO:7/J

11 İZMİR DİKİLİ KABAKUM KAHVEHANE 0 828 60 m² 10 YIL 5.000, 00 TL AYLIK (KDV HARİÇ) ₺ 18.000,00 19.11.2026 11:10 KABAKUM MAHALLESİ CUMHURİYET CADDESİ NO:11/A

1) Yukarıdaki tabloda niteliği, yüzölçümü, tahmini bedeli geçici teminatı ve ihale saati belirtilen Belediyemize ait taşınmazların kiralama ihalesi; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/c maddesine göre açık teklif (arttırma) usulü ile Cumhuriyet Mahallesi 304 Sokak No:6 Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezinde bulunan Çok Amaçlı Salonda Encümen huzurunda şartname gereğince kiralaması yapılacaktır.

2) Muhammen bedeller yukarıdaki cetvelde gösterilmiştir.

3) İhaleye Katılacaklardan İstenen Belgeler;

3.1. Gerçek Kişilerden;

a. Geçici teminatı yatırmak, Dikili Halk Bankası IBAN NO: TR64 0001 2009 7220 0007 0000 06 Dikili Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü "İhale Teminat Hesabına" yatırıldığına ilişkin belge

b. Kanuni tebligat adresi/ ikametgâh adresini belgelemek(e devlet)

c. Nüfus Cüzdanı Sureti (e devlet)

ç. Dikili Belediyesi ve İlgili vergi dairesinden alınacak ''Borcu Yoktur'' belgeleri

d. İstekli tarafından ("okudum, anladım" ibaresi bulunan) imzalı şartname ve ihale doküman bedeli belgesi

e. Vekaletten katılıyor ise; 2026 yılı içerisinde geçerliliği bulunan, ihaleye katılmaya yetkili noter onaylı vekaletname

f. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu gereğince ihalelerden yasaklı olmadığına dair EKAP üzerinden alınmış yazılı belge/beyan.

3.2. Tüzel Kişilerden;

a. Geçici teminatı yatırmak, Dikili Halk Bankası IBAN NO: TR64 0001 2009 7220 0007 0000 06 Dikili Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü "İhale Teminat Hesabına" yatırıldığına ilişkin belge

b. Ticaret ve Esnaf Odalarından alacakları "Oda Sicil Kayıt Sureti Belgesi" (Geçerli)

c. Noter onaylı Güncel imza sirküleri.

ç. Vekaleten katılıyor ise; 2026 yılı içerisinde geçerliliği bulunan, ihaleye katılmaya yetkili noter onaylı vekaletname.

d. Dikili Belediyesi ve ilgili vergi dairesinden alınacak "Borcu Yoktur" belgeleri.

e. Kanuni tebligat adresi, Elektronik Tebligat Adresi (UETS).

f. İstekli tarafından ("okudum, anladım" ibaresi bulunan) imzalı şartname ve ihale doküman bedeli belgesi.

g. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu gereğince ihalelerden yasaklı olmadığına dair EKAP üzerinden alınmış yazılı belge/beyan.

4) Geçici teminat bedelleri, Dikili Halk Bankası IBAN NO: TR64 0001 2009 7220 0007 0000 06 IBAN numaralı Dikili Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü "İhale Teminat Hesabı"na yatırılacaktır. Geçici teminat bedelleri ilgili mevzuat çerçevesinde İdarece belirlenmiş olup tabloda gösterilen tutarlardır. Kesin teminat bedeli ise ihale bedelinin %6'sıdır.

5) İhale Dokümanları (Şartnameler): İhale döküman bedeli (şartname bedeli) 4.000,00 TL'dir. İhale dokümanları, ihale tarihinden bir önceki iş günü mesai bitimine kadar Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nden temin edilebilir.

6) Kesin teminat bedeli kiralama şartnamesindeki süre içerisinde ödenecektir, süresi içerisinde ödenmediği takdirde geçici teminat bedeli Belediyemize irat kaydedilecektir.

7) İhale için talipli gelmediği takdirde İhale 26.11.2026 tarihinde aynı saat ve yerde, aynı şartname ile yapılacaktır.

8) İstekliler Şartnamelerdeki yazılı belgeleri eksiksiz olarak sunmak zorundadırlar.

9) Kiralamadan dolayı bütün vergi, resmi harç, ilan giderleri, gereken her türlü giderler kiracıya ait olup, kiracı tarafından kanuni süresinde ödenecektir.

10) Belediye Encümeni (İhale Komisyonu), ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.