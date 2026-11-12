MENDERES VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN

|Vergi No
|Soyad Ad/Unvan
|Adres
|Vergi Dönemi
|Ana Vergi Kodu
|Ana Takip Dosya No
|Takip Dosya No
|Vergi Aslı Borcu Toplamı
|7410518733
|MUSTAFA FERHAN SALMAN
|MUSALLA MAH. İKİÇEŞMELİK KÜME EVLERİ Kapı No:12/1 ÇEŞME İZMİR
|202412202412
|0015
|2026060266VFM0000006
|2026060214VFY0000010
|528.066,24
|7410518733
|MUSTAFA FERHAN SALMAN
|MUSALLA MAH. İKİÇEŞMELİK KÜME EVLERİ Kapı No:12/1 ÇEŞME İZMİR
|202506202506
|0015
|2026060266VFM0000006
|2026060214VFY0000008
|218.922,56
|4280184386
|AZİZ HÜRDOĞAN GÜNDOĞAN
|GÜMÜLDÜR FEVZİ ÇAKMAK MAH. GAZİ MUSTAFA KEMAL PAŞA BULVARI Kapı No:116 Daire No:4 MENDERES İZMİR
|202602202602
|9374
|2026051866VFJ0000004
|2026051614VFV0000011
|170.903,00
|3890700250
|İLHAM GASIMOV
|ALTINTEPSİ M. ÖZTEKİN C. Kapı No:46 Daire No:6 BAYRAMPAŞA İSTANBUL
|201811201811
|9082
|2026021166VFI0000001
|2026021114VFU0000003
|170.014,18
|7410518733
|MUSTAFA FERHAN SALMAN
|MUSALLA MAH. İKİÇEŞMELİK KÜME EVLERİ Kapı No:12/1 ÇEŞME İZMİR
|202507202507
|0015
|2026060266VFM0000006
|2026060214VFY0000013
|61.355,67
|8580595191
|YILMAZ CEM TOSUN
|ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ
|202003202409
|9053
|2025121366VFN0000196
|2025121214VFZ0000881
|59.091,66
|8320095928
|HAYRİYE TAYÇİMEN
|İSVİÇRE KONFEDERASYONU
|202508202508
|9166
|2026051966VFN0000243
|2026051614VFZ0000706
|52.767,07
|9420465640
|ÖZGÜL YAVUZ KADDOURA
|GAZİ MAH. 25/2 SK. Kapı No:7 Daire No:17 GAZİEMİR İZMİR
|202507202507
|0015
|2026021766VFO0000041
|2026021714VFa0000007
|46.482,14
|9420465640
|ÖZGÜL YAVUZ KADDOURA
|GAZİ MAH. 25/2 SK. Kapı No:7 Daire No:17 GAZİEMİR İZMİR
|202509202509
|0015
|2026021766VFO0000041
|2026021714VFa0000011
|40.975,60
|3890700250
|İLHAM GASIMOV
|ALTINTEPSİ M. ÖZTEKİN C. Kapı No:46 Daire No:6 BAYRAMPAŞA İSTANBUL
|202303202303
|9166
|2026021166VFI0000003
|2026021114VFU0000032
|36.281,15
|3890700250
|İLHAM GASIMOV
|ALTINTEPSİ M. ÖZTEKİN C. Kapı No:46 Daire No:6 BAYRAMPAŞA İSTANBUL
|202404202404
|9066
|2026021166VFI0000003
|2026021114VFU0000034
|36.279,89
|3890700250
|İLHAM GASIMOV
|ALTINTEPSİ M. ÖZTEKİN C. Kapı No:46 Daire No:6 BAYRAMPAŞA İSTANBUL
|202303202303
|9166
|2026021166VFI0000002
|2026021114VFU0000006
|35.657,43
|4860627837
|PETEK KAÇIRAN
|26 AĞUSTOS MAH. 2371 SK. Kapı No:42 KONAK İZMİR
|202212202212
|0015
|2023092766VFJ0000001
|2023092714VFV0000001
|34.697,03
|9610146624
|ELİF YILDIZ
|ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ
|202509202509
|9166
|2026031766VFO0000174
|2026031714VFa0000232
|30.386,01
Dairemiz mükellefleri adına düzenlenen yukarıda muhteviyatı yazılı vergi/ceza ihbarnameleri ve/veya ödeme emirleri bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden, 213 Sayılı Vergi Usul Kanununun 103, 104, 105 ve 106'ıncı maddeleri gereğince iş bu ilanın askıya çıkarıldığı tarihi izleyen onbeşinci günün ilan tarihi olarak kabul edileceği, ilan tarihinden başlayarak bir ay içinde Dairemize bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, ilan tarihinden başlayarak bir ay içinde Dairemize müracaat etmeyen ve adreslerini bildirmeyenlere bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.
Basın No: ILN02591521