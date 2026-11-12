MENDERES VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN

Dairemiz mükellefleri adına düzenlenen yukarıda muhteviyatı yazılı vergi/ceza ihbarnameleri ve/veya ödeme emirleri bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden, 213 Sayılı Vergi Usul Kanununun 103, 104, 105 ve 106'ıncı maddeleri gereğince iş bu ilanın askıya çıkarıldığı tarihi izleyen onbeşinci günün ilan tarihi olarak kabul edileceği, ilan tarihinden başlayarak bir ay içinde Dairemize bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, ilan tarihinden başlayarak bir ay içinde Dairemize müracaat etmeyen ve adreslerini bildirmeyenlere bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur. Basın No: ILN02591521

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