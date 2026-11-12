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Resmi İlan MENDERES VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN

MENDERES VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN

Vergi NoSoyad Ad/UnvanAdresVergi DönemiAna Vergi KoduAna Takip Dosya NoTakip Dosya NoVergi Aslı Borcu Toplamı
7410518733MUSTAFA FERHAN SALMANMUSALLA MAH. İKİÇEŞMELİK KÜME EVLERİ Kapı No:12/1 ÇEŞME İZMİR20241220241200152026060266VFM00000062026060214VFY0000010528.066,24
7410518733MUSTAFA FERHAN SALMANMUSALLA MAH. İKİÇEŞMELİK KÜME EVLERİ Kapı No:12/1 ÇEŞME İZMİR20250620250600152026060266VFM00000062026060214VFY0000008218.922,56
4280184386AZİZ HÜRDOĞAN GÜNDOĞANGÜMÜLDÜR FEVZİ ÇAKMAK MAH. GAZİ MUSTAFA KEMAL PAŞA BULVARI Kapı No:116 Daire No:4 MENDERES İZMİR20260220260293742026051866VFJ00000042026051614VFV0000011170.903,00
3890700250İLHAM GASIMOVALTINTEPSİ M. ÖZTEKİN C. Kapı No:46 Daire No:6 BAYRAMPAŞA İSTANBUL20181120181190822026021166VFI00000012026021114VFU0000003170.014,18
7410518733MUSTAFA FERHAN SALMANMUSALLA MAH. İKİÇEŞMELİK KÜME EVLERİ Kapı No:12/1 ÇEŞME İZMİR20250720250700152026060266VFM00000062026060214VFY000001361.355,67
8580595191YILMAZ CEM TOSUNALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ20200320240990532025121366VFN00001962025121214VFZ000088159.091,66
8320095928HAYRİYE TAYÇİMENİSVİÇRE KONFEDERASYONU20250820250891662026051966VFN00002432026051614VFZ000070652.767,07
9420465640ÖZGÜL YAVUZ KADDOURAGAZİ MAH. 25/2 SK. Kapı No:7 Daire No:17 GAZİEMİR İZMİR20250720250700152026021766VFO00000412026021714VFa000000746.482,14
9420465640ÖZGÜL YAVUZ KADDOURAGAZİ MAH. 25/2 SK. Kapı No:7 Daire No:17 GAZİEMİR İZMİR20250920250900152026021766VFO00000412026021714VFa000001140.975,60
3890700250İLHAM GASIMOVALTINTEPSİ M. ÖZTEKİN C. Kapı No:46 Daire No:6 BAYRAMPAŞA İSTANBUL20230320230391662026021166VFI00000032026021114VFU000003236.281,15
3890700250İLHAM GASIMOVALTINTEPSİ M. ÖZTEKİN C. Kapı No:46 Daire No:6 BAYRAMPAŞA İSTANBUL20240420240490662026021166VFI00000032026021114VFU000003436.279,89
3890700250İLHAM GASIMOVALTINTEPSİ M. ÖZTEKİN C. Kapı No:46 Daire No:6 BAYRAMPAŞA İSTANBUL20230320230391662026021166VFI00000022026021114VFU000000635.657,43
4860627837PETEK KAÇIRAN26 AĞUSTOS MAH. 2371 SK. Kapı No:42 KONAK İZMİR20221220221200152023092766VFJ00000012023092714VFV000000134.697,03
9610146624ELİF YILDIZALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ20250920250991662026031766VFO00001742026031714VFa000023230.386,01

Dairemiz mükellefleri adına düzenlenen yukarıda muhteviyatı yazılı vergi/ceza ihbarnameleri ve/veya ödeme emirleri bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden, 213 Sayılı Vergi Usul Kanununun 103, 104, 105 ve 106'ıncı maddeleri gereğince iş bu ilanın askıya çıkarıldığı tarihi izleyen onbeşinci günün ilan tarihi olarak kabul edileceği, ilan tarihinden başlayarak bir ay içinde Dairemize bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, ilan tarihinden başlayarak bir ay içinde Dairemize müracaat etmeyen ve adreslerini bildirmeyenlere bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.

Basın No: ILN02591521
#ilangovtr