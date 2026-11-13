Örnek No:54* T.C. İZMİR 9. İCRA DAİRESİ 2026/10 TLMT. TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/10 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
|Muhammen Kıymeti
|Adedi
|Cinsi
|Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
|1.020.000,00
|1
|Taşıt
|Plaka : 35 CFU 659
Markası : FORD
Cinsi : KAMYONET
Tipi : N3P
Ticari adı : TOURNEO COURIER
Model yılı : 2024
Araç sınıfı : N1
Kullanım şekli / amacı: YÜK NAKLİ / HUSUSİ
Motor no : RD36183
Şasino : WF02N1ER52RD36183
Yakıt cinsi : DİZEL
Vites tipi : Manuel
Keşifte okunana kilometresi : 65.556 km
Aracın anahtar ve ruhsatı mevcut (ruhsat araç içinde). Araç sol yan tarafından kazalı, hasarlı, sol arka kapı içe göçük, ezik. Aracın airbağ ikaz ışığı yanıyor. Aracın ön ve arkasında muhtelif hafif hasarlar çizikler mevcut. Aracın lastikleri kullanılabilir seviyede. Aracın iç kısmında koltuklarda tavan taban ve kapı içi döşemelerinde hasar görülmedi. Araç : Çamlıpınar Otoparkı- Buca / İzmir adresinde bulunmaktadır.
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 08/01/2027 - 10:07
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Bitiş Tarih ve Saati : 15/01/2027 - 10:07
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 03/02/2027 - 10:07
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Bitiş Tarih ve Saati : 10/02/2027 - 10:07
12/11/2026 İİK m.114/4)
Basın No: ILN02594863
#ilangovtr