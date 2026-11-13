Örnek No:54* T.C. İZMİR 9. İCRA DAİRESİ 2026/10 TLMT. TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/10 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları 1.020.000,00 1 Taşıt Plaka : 35 CFU 659

Markası : FORD

Cinsi : KAMYONET

Tipi : N3P

Ticari adı : TOURNEO COURIER

Model yılı : 2024

Araç sınıfı : N1

Kullanım şekli / amacı: YÜK NAKLİ / HUSUSİ

Motor no : RD36183

Şasino : WF02N1ER52RD36183

Yakıt cinsi : DİZEL

Vites tipi : Manuel

Keşifte okunana kilometresi : 65.556 km

Aracın anahtar ve ruhsatı mevcut (ruhsat araç içinde). Araç sol yan tarafından kazalı, hasarlı, sol arka kapı içe göçük, ezik. Aracın airbağ ikaz ışığı yanıyor. Aracın ön ve arkasında muhtelif hafif hasarlar çizikler mevcut. Aracın lastikleri kullanılabilir seviyede. Aracın iç kısmında koltuklarda tavan taban ve kapı içi döşemelerinde hasar görülmedi. Araç : Çamlıpınar Otoparkı- Buca / İzmir adresinde bulunmaktadır.

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/01/2027 - 10:07

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 15/01/2027 - 10:07 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/02/2027 - 10:07

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 10/02/2027 - 10:07

Artırma Bilgileri

12/11/2026 İİK m.114/4)

Basın No: ILN02594863

#ilangovtr