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Resmi İlan Örnek No:54* T.C. İZMİR 9. İCRA DAİRESİ 2026/2545 ESAS TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Örnek No:54* T.C. İZMİR 9. İCRA DAİRESİ 2026/2545 ESAS TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/2545 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Muhammen KıymetiAdediCinsiMahiyeti ve Önemli Vasıfları
530.000,001Taşıt45als219 Plakalı , 2010 Model , NISSAN Marka , J10 Tipli , D166685 Motor No'lu , SJNFCAJ10U2036294 Ş ...
Artırma Bilgileri
1.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 22/12/2026 - 14:06
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Bitiş Tarih ve Saati : 29/12/2026 - 14:06
2.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 26/01/2027 - 14:06
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Bitiş Tarih ve Saati : 02/02/2027 - 14:06

12/11/2026 (İİK m.114/4)

Basın No: ILN02594910
#ilangovtr