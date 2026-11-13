Örnek No:54* T.C. İZMİR 9. İCRA DAİRESİ 2026/2545 ESAS TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları 530.000,00 1 Taşıt 45als219 Plakalı , 2010 Model , NISSAN Marka , J10 Tipli , D166685 Motor No'lu , SJNFCAJ10U2036294 Ş ...

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/12/2026 - 14:06

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Bitiş Tarih ve Saati : 29/12/2026 - 14:06 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/01/2027 - 14:06

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Bitiş Tarih ve Saati : 02/02/2027 - 14:06

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraadresi üzerindensayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.Artırma Bilgileri

12/11/2026 (İİK m.114/4)

Basın No: ILN02594910

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