Örnek No:54* T.C. İZMİR 9. İCRA DAİRESİ 2026/2545 ESAS TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

|Muhammen Kıymeti
|Adedi
|Cinsi
|Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
|530.000,00
|1
|Taşıt
|45als219 Plakalı , 2010 Model , NISSAN Marka , J10 Tipli , D166685 Motor No'lu , SJNFCAJ10U2036294 Ş ...
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 22/12/2026 - 14:06
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Bitiş Tarih ve Saati : 29/12/2026 - 14:06
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 26/01/2027 - 14:06
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Bitiş Tarih ve Saati : 02/02/2027 - 14:06
12/11/2026 (İİK m.114/4)
Basın No: ILN02594910
#ilangovtr