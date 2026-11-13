Örnek No:55* T.C. İZMİR GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ 2026/278 ESAS TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/278 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İzmir İl, Buca İlçe, İNÖNÜ Mahalle/Köy, 40282 Ada, 14 Parsel, 3. Kat 2 Nolu B. B. Mesken

Adresi : İzmir İli, Buca İlçesi, Fırat Mahallesi, 289 Sokak, No: 37/1, 3. Kat, Daire: 2

Yüzölçümü : 134,00 m2

Arsa Payı : 2/10

Kıymeti : 4.000.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/01/2027 - 14:00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 01/02/2027 - 14:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/02/2027 - 14:00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 26/02/2027 - 14:00

20/10/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02595624

#ilangovtr