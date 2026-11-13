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Resmi İlan Örnek No:55* T.C. ÖDEMİŞ İCRA DAİRESİ 2024/6772 ESAS TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Örnek No:55* T.C. ÖDEMİŞ İCRA DAİRESİ 2024/6772 ESAS TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/6772 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İzmir İl, Ödemiş İlçe, İNÖNÜ Mahalle/Köy, 136 Ada, 39 Parselde kayıtlı 50,00 m² Avlulu Kerpiç Ev. Konu taşınmaz 2 katlı meskendir.Taşınmaz üzerinde 2 katlı yığma yapı bulunmaktadır. Taşınmaz Ödemiş Ortaokulu'na 100 metre, Saraçoğlu Caddesine 400 metre, Hükümet Konağına 750 metredir. Taşınmaza ait yapı kullanım izin belgesi bulunmamaktadır.Hissesi Tam dir.
Adresi : İnönü Mah. Kocatepe Sokak No: 11 Ödemiş / İZMİR
Yüzölçümü : 50 m²
İmar Durumu : K koşullu2 katlı konut alanı içerisnde olup yola terki bulunmaktadır
Kıymeti : 1.400.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler: Ödemiş 2.Asliye Hukuk mahkemesinin 08.05.2017 tarihli2017/132 E sayılı ihtiyati tedbiri bulunmakta olup , ihtiyati tedbiri kaldırmak ihale alıcısına aittir. AyrıcaTaşınmaz üzerinde "Aile konutudur" şerhi bulunmaktadır.


Artırma Bilgileri

1.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 12/01/2027 - 11:27
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Bitiş Tarih ve Saati : 19/01/2027 - 11:27
2.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 17/02/2027 - 11:27
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Bitiş Tarih ve Saati : 24/02/2027 - 11:27

12/11/2026 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.



Basın No: ILN02595715
#ilangovtr