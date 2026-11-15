BALÇOVA BELEDİYESİ SİVRİSİNEK, KARASİNEK, LARVASİT VE UÇKUN İLE MÜCADELE İÇİN BİYOSİDAL ÜRÜN ALIM İŞİ mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası (İKN) : 2026/2225296

1- İdarenin 1.1. Adı : BALÇOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 1.2. Adresi : FEVZİ ÇAKMAK MAH. CENGİZ TOPEL BALÇOVA/İZMİR 1.3. Telefon numarası : 02324552078 1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/



2- İhalenin

2.1. Tarih ve Saati : 03.12.2026 - 14:30 2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres : BALÇOVA BELEDİYESİ FEVZİ ÇAKMAK MAHALLESİ CENGİZ TOPEL SOKAK NO:1 İHALE KOMİSYON TOPLANTI SALONU BALÇOVA/İZMİR



3- İhale konusu mal alımının

3.1. Adı : BALÇOVA BELEDİYESİ SİVRİSİNEK, KARASİNEK, LARVASİT VE UÇKUN İLE MÜCADELE İÇİN BİYOSİDAL ÜRÜN ALIM İŞİ 3.2. Niteliği, türü ve miktarı : KARASİNEK REZİDÜEL MÜCADELESİNDE KULLANILACAK BİYOSİDAL ÜRÜN 144.000 Metrekare AÇIK ALAN ERGİN SİVRİSİNEK VE KARASİNEK ULV İLAÇLAMASINDA KULLANILACAK BİYOSİDAL ÜRÜN 40.000 Hektar SİVRİSİNEK LARVA MÜCADELESİNDE KULLANILACAK IGR LARVASİT 750 Hektar

Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. 3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer : BALÇOVA BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 3.4. Süresi/teslim tarihi : SÖZLEŞME İMZALANDIKTAN SONRA ÜRÜNLERİN TAMAMINI 30 GÜN İÇERİSİNDE TESLİM EDİLECEKTİR. 3.5. İşe başlama tarihi : SÖZLEŞMENİN İMZALANMASINDAN SONRA



4- Katılım ve yeterlik kriterleri:

4.1. Katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin istekliler tarafından e-teklif kapsamında sunulması gereken bilgi ve belgelere aşağıda yer verilmiştir:

4.1.1. Teklif mektubu.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren bilgi ve belgeler:

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgi ve belgeler.

4.1.2.2. Vekâleten ihaleye katılma halinde vekile ilişkin bilgi ve belgeler.

4.1.3. Geçici teminat.

4.1.4 İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi.

4.1.5. Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajından yararlanmak isteyen istekliler tarafından sunulacak yerli malı belgesi

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.





5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.



6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.



7- İhaleye teklif verecek olanların, EKAP hesabına giriş yaparak ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.



8-Teklifler, EKAP üzerinden teklif mektubu ile ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanacak ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.



9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.





10- Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.



11- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.



12- Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.



13- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.



14- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.



15- Diğer hususlar:



Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenece

Basın No: ILN02594387

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