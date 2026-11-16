DALGIÇ TİP ATIKSU VE ÇAMUR POMPASI ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası (İKN) : 2026/2230240

1- İdarenin 1.1. Adı : İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1.2. Adresi : Cumhuriyet Bulvarı Cad. No:16 PK:35251 Konak/İZMİR KONAK/İZMİR 1.3. Telefon numarası : 02322932000 1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/



2- İhalenin

2.1. Tarih ve Saati : 09.12.2026 - 10:30 2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres : Cumhuriyet Bulvarı No:16 K:3 35250 KONAK İZMİR



3- İhale konusu mal alımının

3.1. Adı : DALGIÇ TİP ATIKSU VE ÇAMUR POMPASI ALIMI 3.2. Niteliği, türü ve miktarı : 7 KALEM DALGIÇ TİP ATIKSU VE ÇAMUR POMPASI ALIMI

Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. 3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer : İZSU Merkez Atık Su Arıtma Şube Müdürlüğü Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi Ambarı, Sasalı Yolu 8. Km. Tuzla Cad. Çiğli/İZMİR 3.4. Süresi/teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 150 takvim günü. 3.5. İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip



4- Katılım ve yeterlik kriterleri:

4.1. Katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin istekliler tarafından e-teklif kapsamında sunulması gereken bilgi ve belgelere aşağıda yer verilmiştir:

4.1.1. Teklif mektubu.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren bilgi ve belgeler:

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgi ve belgeler.

4.1.2.2. Vekâleten ihaleye katılma halinde vekile ilişkin bilgi ve belgeler.

4.1.3. Geçici teminat.

4.1.4 İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi.

4.1.5. Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajından yararlanmak isteyen istekliler tarafından sunulacak yerli malı belgesi

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir. 4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler: a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,

b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,

c) İstekli Türkiye'de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten isteklilerin ihaleye katılım belgesi uygun kabul edilir.İsteklinin alım konusu malı teklif etmeye yetkisinin bulunup bulunmadığını gösteren belgeler şunlardır: İmalatçılığı gösteren belgeler;

Yetkili Satıcı / Temsilci Belgesi 4.3.2 Katalog ve/veya fotoğraf ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren dokümana ilişkin belgelere ait bilgiler: EK-1

Karakteristik Eğri

Katalog





5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.



6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin DRENAJ POMPASI Q=32 m3/SAAT H=7MSS (2 KW) SULU ORTAM, ATIKSU KUM POMPASI Q=30 m3/SAAT H=4 MSS (1,3 KW) SULU KUM ORTAM, ÇAMUR POMPASI Q=400 m3/SAAT H=15MSS (25 KW) SULU ORTAM, KUM POMPASI Q=45 m3/SAAT H=12 MSS (5,5 KW) SULU KUM ORTAM, ATIKSU POMPASI Q=150 m3/SAAT H=10MSS (11 KW) SULU ORTAM, FAZLA ÇAMUR POMPASI Q=30 m3/SAAT H=16 MSS (4 KW) SULU ORTAM, TERFİ POMPASI Q=670 m3/SAAT H=16MSS (45KW) SULU ORTAM kısımlarında %15(On Beş ) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.



7- İhaleye teklif verecek olanların, EKAP hesabına giriş yaparak ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.



8-Teklifler, EKAP üzerinden teklif mektubu ile ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanacak ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.



9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.





10- Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.



11- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.



12- Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.



13- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.



14- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.



15- Diğer hususlar:



Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

Basın No: ILN02597227

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