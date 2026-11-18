Menemen Tapu Müdürlüğü yetki alanındaki Menemen İlçesi YAYLA Mahallesi 1166 ada 2 nolu (Eski ada/parsel no 131 ada 1 ve 131 ada 2 )parselin tapu kaydındaki ''Bir Zeytin Ağacı Hüseyin oğlu Hasan Topan'a aittir ve Bir Zeytin Ağacı Emiralem Köyü Tüzel Kişiliğine aittir" şeklindeki Muhdesat/beyan belirtmelerini, Muhdesatların/beyanların zeminde mevcut olmadığından taşınmaz malikinin talebine istinaden tapu kaydından terkin edilmiştir. Hak iddiasında bulunanların adli makamlara başvuru yapması gerektiği ilanen duyurulur.

Basın No: ILN02581258

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