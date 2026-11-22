|Sıra No
|Vergi Kimlik No
|Ad Soyad / Unvan
|İhbarname Fiş No
|Vergilendirme Dönemi
|Ana Vergi Kodu
|Vergi Kodu
|Vergi Tutarı
|Ceza V.Kodu
|Ceza Tutarı
|Adres
|1
|27******17
|DEM SU TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|2025030613HTi0000001
|202101202112
|0010
|0010
|1.269.221,87
|3080
|3.904.029,80
|AOSB MAH. 10034 SK. 1 ÇİĞLİ İZMİR
|2
|27******17
|DEM SU TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|2025030613HTi0000002
|202101202103
|0033
|0033
|351.022,48
|3080
|1.055.153,19
|AOSB MAH. 10034 SK. 1 ÇİĞLİ İZMİR
|3
|27******17
|DEM SU TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|2025030613HTi0000003
|202104202106
|0033
|0033
|667.005,96
|3080
|2.097.382,07
|AOSB MAH. 10034 SK. 1 ÇİĞLİ İZMİR
|4
|27******17
|DEM SU TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|2025030613HTi0000004
|202107202109
|0033
|0033
|124.528,74
|3080
|469.950,41
|AOSB MAH. 10034 SK. 1 ÇİĞLİ İZMİR
|5
|27******17
|DEM SU TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|2025030613HTi0000005
|202110202112
|0033
|0033
|126.664,69
|3080
|476.358,26
|AOSB MAH. 10034 SK. 1 ÇİĞLİ İZMİR
|6
|27******17
|DEM SU TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|2025030613HTi0000007
|202102202102
|0015
|0015
|39.069,25
|3080
|119.293,50
|AOSB MAH. 10034 SK. 1 ÇİĞLİ İZMİR
|7
|27******17
|DEM SU TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|2025030713HTi0000003
|202103202103
|0015
|0015
|213.045,54
|3080
|641.222,37
|AOSB MAH. 10034 SK. 1 ÇİĞLİ İZMİR
|8
|27******17
|DEM SU TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|2025030713HTi0000004
|202104202104
|0015
|0015
|105.107,74
|3080
|317.408,97
|AOSB MAH. 10034 SK. 1 ÇİĞLİ İZMİR
|9
|27******17
|DEM SU TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|2025030713HTi0000005
|202105202105
|0015
|0015
|277.032,82
|3080
|833.184,21
|AOSB MAH. 10034 SK. 1 ÇİĞLİ İZMİR
|10
|27******17
|DEM SU TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|2025030713HTi0000006
|202106202106
|0015
|0015
|98.103,73
|3080
|296.396,94
|AOSB MAH. 10034 SK. 1 ÇİĞLİ İZMİR
|11
|27******17
|DEM SU TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|2025030713HTi0000007
|202107202107
|0015
|0015
|52.686,14
|3080
|237.087,63
|AOSB MAH. 10034 SK. 1 ÇİĞLİ İZMİR
|12
|27******17
|DEM SU TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|2025030713HTi0000009
|202109202109
|0015
|0015
|31.247,75
|3080
|140.614,88
|AOSB MAH. 10034 SK. 1 ÇİĞLİ İZMİR
|13
|27******17
|DEM SU TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|2025030713HTi0000012
|202112202112
|0015
|0015
|62.101,34
|3080
|279.456,03
|AOSB MAH. 10034 SK. 1 ÇİĞLİ İZMİR
|17
|39******06
|NILOOFAR GHADERPOUR
|2026091813HTj0000031
|202101202112
|0012
|0012
|64.850,17
|3080
|64.850,17
|YALI MAH. 6500/3 SK. 1 A 105 KARŞIYAKA İZMİR
|16
|61******15
|ASSEM AHMED MOHAMED MAREI
|2025062713HTm0000011
|202101202112
|0012
|0012
|218.508,92
|3080
|218.508,92
|YALI MAH. 6523 SK. SOYAK MAVIŞEHIR KONUTLARI 9 21 KARŞIYAKA İZMİR
|15
|76******11
|ELHAM SHARIFZAD
|2025041113HTn0000004
|202101202112
|0001
|0001
|40.480,07
|3080
|40.480,07
|DEMİRKÖPRÜ MAH. 6168/2 SK. 8 1 KARŞIYAKA İZMİR
|14
|83******85
|TONY CHRISTOPHER TAYLOR
|2026111013HTo0000003
|202101202112
|0012
|0012
|1.624.660,90
|3080
|1.624.660,90
|YALI MAH. CAHER DUDAYEV BLV. 25 12 KARŞIYAKA İZMİR
|18
|98******69
|MURAT YURTSEVEN
|2026080613HTp0000001
|202101202112
|3080
|0,00
|3080
|73.627,73
|GÜRPINAR MAH 7236 SOKAK 281 BORNOVA İZMİR
|19
|98******69
|MURAT YURTSEVEN
|2026080613HTp0000004
|202110202112
|3080
|0,00
|3080
|45.976,38
|GÜRPINAR MAH 7236 SOKAK 281 BORNOVA İZMİR
Yukarıda adı soyadı (unvanı) ile vergi ve ceza nevileri yazılı Çiğli Vergi Dairesi Müdürlüğüne ait vergi mükellefleri adına tanzim olunan vergi/ceza ihbarnameleri 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 93 ve müteakip maddeleri gereğince posta ile bilinen adreslerinde bulunamadığından tebliğ yapılamamıştır. 213 sayılı Kanunun 105 inci maddesi gereğince adları geçen mükelleflerin ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde Çiğli Vergi Dairesi Müdürlüğüne bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri, taahhütlü mektup veya telgrafla adreslerini bildirmeleri; kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, riayet edilmediği takdirde anılan Kanunun 106 ncı maddesi gereğince işbu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 1 aylık sürenin sonunda adı geçen mükelleflere tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur. (İlan No:20261111-IHB-152642-20261111-IHB-141847)
Basın No: ILN02596824