Esas No :2023/453

İLAN Davanın Kabulü ile;Şanlıurfa Viranşehir Tekke mah cilt no 4 hane 248, bsn 16 da nüfusunda Nusret-Selma oğlu 24/9/1981 d.lu Erkan Diken'in anne adının iptali ile Minever olarak düzeltilmesine,

Şanlıurfa Viranşehir Eyyübnebi mah cilt no 25 hane 158, bsn 285 da nüfusunda Nusret-dan olma 24/9/1979 d.lu Roza Burun'un anne adının iptali ile anne adının Minever olarak düzeltilmesine,

Şanlıurfa Viranşehir Kala mah cilt no 2 hane 199, bsn 44 da nüfusunda Nusret-Selma kızı 24/9/1983 d.lu Songül Diken'in anne adının iptali ile Minever olarak düzeltilmesine,

Bu kişilerin annesinin Şanlıurfa Siverek Hayriye mah cilt no 7 hane 312, bsn 3 da nüfusa kayıtlı Bubo-Sakine kızı 8/8/1957 d.lu Minever Çağrı olduğunun tespitine, bu şekilde aralarında anne ve çocuk bağı kurulmasına karar verilmiştir.

TK 28-29-31 md. gereğince davalı Mahmut Çağrı'ya ilanen tebliğ olunur.18/11/2026

Basın No: ILN02605178

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