Çeşme Vergi Dairesi mükelleflerinden olup aşağıda adları ve soyadları yazılı bulunan şahıslar adına tanzim edilen Vergi ve Ceza İhbarnameleri ile ödeme emirleri mükelleflerin bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 25.12.2003 tarih ve 5035 sayılı kanunun 1 maddesi ile değişen 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 104-105-106. maddelerine göre ilgililerin ilan yazısının askıya çıkarıldığı tarihi izleyen 15 gün içinde Vergi Dairesi'ne bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri veya taahhütlü mektup ve telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı tebliğ yapılacaktır. 15 gün bitiminde müracaatta bulunmayan veya adreslerini bildirmeyenler hakkında ilan tarihinden başlayarak bir ay sonunda tebliğ yapılmış sayılacaktır. İLAN OLUNUR 13/11/2026