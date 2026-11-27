Sayı : E.39748231-2026/647-Ceza Dava Dosyası 17.11.2026

Konu :

İ L A N

Mustafa ve Azize oğlu, 02.03.1994 d.lu, Ankara, Şereflikoçhisar, Üzengilik nüf. Kay. Müslüm Özbek hakkında 2026/647, 454 E-K sayılı davasının yargılaması sonunda;

Sanık hakkında TCK 191/1 maddesi uyarınca 2 yıl 13 ay hapis ve TCK'nın 53/1-2-3 maddesi uyarınca ceza verilmiş,

Kararın tespit edilen tüm adreslerine çıkarılan tebligatların bila tebliğ iade edildiği, adres araştırması yapıldığı, ancak tebligata elverişli adresi saptanamadığından kararın ilgiliye ilan yoluyla tebliğine karar verilmiştir.

7201 SY.' nın 29. Maddesine göre hüküm özetinin gazetede ilan edildiği tarihten 15 gün sonra tebliğ edilmiş olacaktır.

Kararın tebliğinden itibaren 2 haftaiçindemahkememize yada bulunduğu Ceza İnfaz Kurumuna vereceği bir dilekçe ile veya zabıt katibince tutanağa geçirilmek kaydıyla İzmir Bölge Adliyesi Mahkemesince değerlendirileceği ilanen duyurulur.

Basın No: ILN02605650

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