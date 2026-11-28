2025/1121 ESAS

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/02/2027 - 14:00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 01/03/2027 - 14:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/03/2027 - 14:00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 25/03/2027 - 14:00

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/02/2027 - 14:00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 02/03/2027 - 14:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/03/2027 - 14:00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 26/03/2027 - 14:00

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraadresi üzerindensayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.Özellikleri : İzmir İl, Konak İlçe, AKÇLIMESCİT Mahalle/Köy, 102 Ada, 72 Parsel, tamamı borçlu A**** D******* adına kayıtlı olup tam hissesi satışa konudur. Taşınmaz her ne kadar ev nitelikli olsa da yerine boş arsa üzerinde bina yığıntıları mevcuttur.Adresi : Namık Kemal Mah. 425 Sokak No: 34 Konak / İZMİRYüzölçümü : 71,00 m2İmar Durumu :İnşaat tarzı 1/1000 ölçekli Kemeraltı 1.Etap Koruma Amaçlı Revizyon İmar Planında; "KM2" Pansiyon Tercihli Konut (2 Kat) alanı içindedir.Kıymeti : 1.200.000,00 TLKDV Oranı : %10Kaydındaki Şerhler: sit alanı içerisinde kalmaktadır beyanı mevcuttur. Tapu kaydındaki gibidir.Özellikleri : İzmir İl, Konak İlçe, AKÇLIMESCİT Mahalle/Köy, 102 Ada, 73 Parsel tamamı borçlu A**** D******* adına kayıtlı olup tam hissesi satışa konudur. Taşınmaz her ne kadar ev nitelikli olsa da yerine boş arsa üzerinde bina yığıntıları mevcuttur.Adresi : Namık Kemal Mah. 425 Sokak No: 36 Konak / İZMİRYüzölçümü : 94,00 m2İmar Durumu : İnşaat tarzı 1/1000 ölçekli Kemeraltı 1.Etap Koruma Amaçlı Revizyon İmar Planında; "KM2" Pansiyon Tercihli Konut (2 Kat) alanı içindedir.Kıymeti : 1.600.000,00 TLKDV Oranı : %10Kaydındaki Şerhler: Eski eser ve sit alanı içerisinde kalmaktadır beyanları mevcuttur. Tapu kaydındaki gibidir.

27/11/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02607311

#ilangovtr