2025/1121 ESASTAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/1121 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İzmir İl, Konak İlçe, AKÇLIMESCİT Mahalle/Köy, 102 Ada, 72 Parsel, tamamı borçlu A**** D******* adına kayıtlı olup tam hissesi satışa konudur. Taşınmaz her ne kadar ev nitelikli olsa da yerine boş arsa üzerinde bina yığıntıları mevcuttur.
Adresi : Namık Kemal Mah. 425 Sokak No: 34 Konak / İZMİR
Yüzölçümü : 71,00 m2
İmar Durumu :İnşaat tarzı 1/1000 ölçekli Kemeraltı 1.Etap Koruma Amaçlı Revizyon İmar Planında; "KM2" Pansiyon Tercihli Konut (2 Kat) alanı içindedir.
Kıymeti : 1.200.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: sit alanı içerisinde kalmaktadır beyanı mevcuttur. Tapu kaydındaki gibidir.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 22/02/2027 - 14:00
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Bitiş Tarih ve Saati : 01/03/2027 - 14:00
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 18/03/2027 - 14:00
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Bitiş Tarih ve Saati : 25/03/2027 - 14:00
Özellikleri : İzmir İl, Konak İlçe, AKÇLIMESCİT Mahalle/Köy, 102 Ada, 73 Parsel tamamı borçlu A**** D******* adına kayıtlı olup tam hissesi satışa konudur. Taşınmaz her ne kadar ev nitelikli olsa da yerine boş arsa üzerinde bina yığıntıları mevcuttur.
Adresi : Namık Kemal Mah. 425 Sokak No: 36 Konak / İZMİR
Yüzölçümü : 94,00 m2
İmar Durumu : İnşaat tarzı 1/1000 ölçekli Kemeraltı 1.Etap Koruma Amaçlı Revizyon İmar Planında; "KM2" Pansiyon Tercihli Konut (2 Kat) alanı içindedir.
Kıymeti : 1.600.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Eski eser ve sit alanı içerisinde kalmaktadır beyanları mevcuttur. Tapu kaydındaki gibidir.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 23/02/2027 - 14:00
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Bitiş Tarih ve Saati : 02/03/2027 - 14:00
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 19/03/2027 - 14:00
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Bitiş Tarih ve Saati : 26/03/2027 - 14:00
27/11/2026 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
Basın No: ILN02607311
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