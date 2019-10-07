Korkulu rüya menopoz

Başlıkta böyle dedik ama menopoz bir hastalık değildir. Hayatın doğal aşaması olarak kabul edilen bu durum, dolayısıyla korkulu rüyanız da olmamalı. Sadece ne yapmalı, ne yemeli-içmeli iyi bilmek şart!

Beslenme ve diyet uzmanı Mehlika Öktem diyor ki Menopoz, menstruasyonun (adet kanamalarının) geri dönüşümsüz olarak kesilmesidir. Kadının 12 ay süreyle gebelik ve lohusalık olmaksızın hiç adet görmemesi menopoza giriş olarak tanımlanabilir. Yumurtalıklarda kadınlık hormonları olan östrojen ve progesteron salgılanmasının durmasıyla menopoz gerçekleşir. Menopoz yaşı kişiden kişiye farklılık göstermekle birlikte genellikle 45-55 yaşları arasında görülmektedir. Doğal sürecin dışında daha erken de gerçekleşebilir. Genelde erken menopoza obezite, beslenme alışkanlıkları, stres, aşırı alkol veya kafein alımı gibi etkenler sebep olabilir.