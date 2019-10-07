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karaciğeri zengini

Sığır karaciğeri B12 zengini
Giriş Tarihi: 7.10.2019

Vücudumuz için son derece önemli olan vitamini, nörolojik dejenerasyonu ve depresyonu engeller, verir, şeker isteğini azaltır. Önemli bir kaynak olan vitaminini doğal olarak bazı besin kaynaklarından alabilirsiniz.

VÜCUDUMUZ için son derece önemli olan B12 vitamini, nörolojik dejenerasyonu ve depresyonu engeller, enerji verir, şeker isteğini azaltır. Önemli bir kaynak olan B12 vitaminini doğal olarak bazı besin kaynaklarından alabilirsiniz. Bunlardan biri de sığır karaciğeri. Sığır karaciğerinden bir porsiyon tüketerek günlük B12 vitamini ihtiyacınızı karşılamanız mümkün.
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