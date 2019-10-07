Üzüm, kanı ve dokuları temizliyor

Üzüm, sindirime yardımcı olan, karaciğerin işlevini geliştiren, kanı ve dokuları temizleyen, kolesterol seviyelerini düzenleyen antioksidanlarla dolu bir meyvedir.
ÜZÜM, sindirime yardımcı olan, karaciğerin işlevini geliştiren, kanı ve dokuları temizleyen, kolesterol seviyelerini düzenleyen antioksidanlarla dolu bir meyvedir. Taze ya da kuru olarak tercih edebilirsiniz. Eğer şeker probleminiz yoksa günlük olarak 1/2 avuç kuru üzüm tüketebilirsiniz.
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