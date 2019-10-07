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, temizliyor

Üzüm, kanı ve dokuları temizliyor
Giriş Tarihi: 7.10.2019

, sindirime yardımcı olan, karaciğerin işlevini geliştiren, temizleyen, kolesterol seviyelerini düzenleyen antioksidanlarla dolu bir meyvedir.

ÜZÜM, sindirime yardımcı olan, karaciğerin işlevini geliştiren, kanı ve dokuları temizleyen, kolesterol seviyelerini düzenleyen antioksidanlarla dolu bir meyvedir. Taze ya da kuru olarak tercih edebilirsiniz. Eğer şeker probleminiz yoksa günlük olarak 1/2 avuç kuru üzüm tüketebilirsiniz.
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