Düşük kalorili yer elması metabolizmayı hızlandırır

Günümüzde sık duyduğumuz metabolizma sözcüğü artık hayatımızda korkutan bir sözcük olmaya başladı. Bunun en büyük sebebi ise zamanla birçok sebebe bağlı olarak yavaşlamaya hazır olan bazal metabolizmamız

GÜNÜMÜZDE sık duyduğumuz metabolizma sözcüğü artık hayatımızda korkutan bir sözcük olmaya başladı. Bunun en büyük sebebi ise zamanla birçok sebebe bağlı olarak yavaşlamaya hazır olan bazal metabolizmamız. Bunu hızlandırmanın en iyi yolu ise bol bol yer elması tüketmek! Yer elması çok düşük kaloriye sahiptir. Bu nedenle kilo vermek için; diyet ve spor yapanlara ara öğün olarak önerilir.

VÜCUT DİRENCİ ARTAR

HAŞLANMIŞ suyu ile saçların yıkanmasında saçları parlatır ve saç diplerini kuvvetlendirir. Haşlanarak lapası çıkarılan yer elmasının lapa hali, şişlikler üzerine konulması halinde şişliklere de iyi gelmektedir. Son derece besleyicidir ve vücut direncini artırmaktadır.