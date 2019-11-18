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ve nargile de akciğer kanserine yol açıyor

Elektronik sigara ve nargile de akciğer kanserine yol açıyor
Giriş Tarihi: 18.11.2019

Tüm dünyada hem erkeklerde hem de kadınlarda kansere bağlı ölümlerin başında gelen akciğer kanseri sinsice ilerlediğinden ne yazık ki ileri evreye gelinceye kadar anlaşılmayabiliyor. . , akciğer kanserine yol açan en büyük etkenin yüzde 90 ile sigara olduğunu vurguladı.

TÜM dünyada hem erkeklerde hem de kadınlarda kansere bağlı ölümlerin başında gelen akciğer kanseri sinsice ilerlediğinden ne yazık ki ileri evreye gelinceye kadar anlaşılmayabiliyor. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Gülseren Sağcan, akciğer kanserine yol açan en büyük etkenin yüzde 90 ile sigara olduğunu vurguladı. Sağcan, "Akciğer kanserinin en önemli nedeni tütün ve tütün ürünlerinin kullanımıdır. Sigara kadar, nargile ve elektronik sigara kullanımı da hem KOAH hem de akciğer kanseri açısından ciddi risk oluşturmaktadır. Özellikle elektronik sigara; sigara içen kişilere ve gençlere zararsızmış gibi pazarlanıyor. Bu tuzağa düşmemek gerekir" şeklinde konuştu.
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